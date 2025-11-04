Herido un hombre en Miranda tras ser atropellado por un turismo El hombre se encontraba herido, pero consciente, cuando ha entrado el aviso al 1-1-2 desde esta ciudad de la provincia de Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 13:08

Un hombre de 70 años ha resultado herido en un atropello ocurrido este martes 4 de noviembre en Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos.

El Centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 12.40 horas donde se avisaba de un atropello en la calle Cid, cruce con la calle Condado de Treviño, de Miranda.

Un turismo ha atropellado a un varón de unos 70 años, que ha resultado herido, pero que estaba consciente.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a emergencias santiarias Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.