Una ambulancia entra al hospital Santiago Apóstol de Miranda. Avelino Gómez

Herido un hombre en Miranda tras ser atropellado por un turismo

El hombre se encontraba herido, pero consciente, cuando ha entrado el aviso al 1-1-2 desde esta ciudad de la provincia de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Un hombre de 70 años ha resultado herido en un atropello ocurrido este martes 4 de noviembre en Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos.

El Centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 12.40 horas donde se avisaba de un atropello en la calle Cid, cruce con la calle Condado de Treviño, de Miranda.

Un turismo ha atropellado a un varón de unos 70 años, que ha resultado herido, pero que estaba consciente.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a emergencias santiarias Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.

