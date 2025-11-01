Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween Los bomberos de esta ciudad de Burgos trabajaron más de tres horas para extinguir el fuego declarado esta madrugada en la calle República Argentina

Celia Miguel Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:39

Un incendio ha devorado esta madrugada una antigua vivienda unifamiliar situada en el número 92 de la calle República Argentina de Miranda de Ebro. Según han confirmado los Servicios de Emergencias, el aviso se recibió a las 5:11 horas, momento en el que varios vecinos se percataron de un fuego que emergía del interior de una casa con parcela.

A su llegada, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Ebro se encontraba con el inmueble completamente envuelto en llamas, razón por la que las labores de extinción se han prolongado durante más de tres horas. Finalmente, a las 8:25 horas de este 1 de noviembre los Bomberos daban por controlado y extinguido el fuego.

La cubierta he quedado completamente calcinada

Como resultado, la cubierta de la vivienda, que ha quedado totalmente calcinada, se ha desplomado arrasada por las llamas, pero afortunadamente, no se han registrado daños personales. Y es que desde el servicio de bomberos confirman que la vivienda figuraba como deshabitada, si bien es cierto que algunos vecinos advierten de que había sido okupada de manera irregular.

Recuerda este suceso a otro incendio ocurrido en Miranda este año, en el mes de marzo, cuando otra vivienda también quedó completamente calcinada.

A la espera de esclarecer el origen del fuego, toca hacer balance de daños. Por lo pronto, el inmueble, de estructura antigua y con una parcela anexa, ha quedado inhabitable tras un incendio que ha teñido de humo la madrugada mirandesa en plena noche de Halloween y víspera del Día de Todos los Santos.