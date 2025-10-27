BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl BC

Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro

El accidente se produjo en el Polígono de Bayas, frente a Cafés Gometero, después de que un camión colisionara contra la farola

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Un joven de 20 años ha resultado herido tras la caída de una farola que se desplomó sobre él después de que un camión colisionara contra la misma en el Polígono de Bayas, frente a Cafés Gometero, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 10:13 horas de este lunes, 27 de octubre, cuando se comunicó al centro de emergencias la colisión del camión contra una farola en dicha zona industrial.

Noticias relacionadas

El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos

Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Desde el 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar para atender al herido. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos
  2. 2 Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos
  3. 3 La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves
  4. 4 Los rostros conocidos que han descubierto los secretos de Atapuerca y el Museo de la Evolución de Burgos
  5. 5 Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25
  7. 7 Dónde reciclar la ropa en Burgos: mapa de contenedores y opciones para el cambio de armario
  8. 8 Un pueblo de Burgos acogerá la primera planta de reciclaje de colchones con 14 empleados
  9. 9 Víctima de violencia de género de Burgos: «Le vas justificando hasta que dices: La próxima no lo cuento»
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 26 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro

Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro