Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro El accidente se produjo en el Polígono de Bayas, frente a Cafés Gometero, después de que un camión colisionara contra la farola

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 12:17

Un joven de 20 años ha resultado herido tras la caída de una farola que se desplomó sobre él después de que un camión colisionara contra la misma en el Polígono de Bayas, frente a Cafés Gometero, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 10:13 horas de este lunes, 27 de octubre, cuando se comunicó al centro de emergencias la colisión del camión contra una farola en dicha zona industrial.

Desde el 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar para atender al herido. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.