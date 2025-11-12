BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda

La conductora se ha salido de la vía minutos antes de las once de la mañana

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:16

Una mujer ha resultado herida tras colisionar contra un árbol. El suceso ha ocurrido durante la mañana del miércoles, 12 de noviembre, en Miranda de Ebro, Burgos.

Sobre las 10:45 horas un turismo se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol en la ronda del Ferrocarril, número 13, de Miranda. Al parecer, la conductora, de unos 70 años, se habría mareado y, posteriormente, se ha salido de la vía, chocando contra un árbol.

Momentos después del accidente, el servicio de Emergencias 1-1-2 daba aviso a la Policía Local de Miranda, así como a la Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del suceso.

