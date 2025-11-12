Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda La conductora se ha salido de la vía minutos antes de las once de la mañana

Sara Sendino Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:16

Una mujer ha resultado herida tras colisionar contra un árbol. El suceso ha ocurrido durante la mañana del miércoles, 12 de noviembre, en Miranda de Ebro, Burgos.

Sobre las 10:45 horas un turismo se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol en la ronda del Ferrocarril, número 13, de Miranda. Al parecer, la conductora, de unos 70 años, se habría mareado y, posteriormente, se ha salido de la vía, chocando contra un árbol.

Momentos después del accidente, el servicio de Emergencias 1-1-2 daba aviso a la Policía Local de Miranda, así como a la Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del suceso.