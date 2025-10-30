Miranda contará con los fondos fotográficos de Enrique Truchuelo La Alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, y Mª Pilar Angulo Lacruz, esposa del fotógrafo fallecido, han firmado un acuerdo de cesión con instantáneas de temática de la localidad burgalesa

María Pilar Angulo Lacruz, esposa del fallecido fotógrafo mirandés Enrique Truchuelo, ha cedido al Ayuntamiento de Miranda de Ebro un fondo con una serie de negativos con fotografías de temática de la localidad que corresponden a parte del trabajo que realizó en vida el conocido profesional que desarrolló su actividad profesional en su estudio fotográfico.

El fondo consiste en 8 cajas de cartón y una cajonera con 10 cajones que almacenan carpetas que contienen negativos fotográficos con escenas de actos públicos, eventos, celebraciones, fiestas, conciertos, manifestaciones y noticias relacionadas con Miranda de Ebro y realizadas en el arco temporal de funcionamiento del estudio entre 1979 y 2002. Las cajas contienen carpetas de negativos numerados del 1 al 1.673 y la cajonera del 7 al 22.988, en los que es posible que falten gran número ya que se corresponden con trabajos realizados para clientes particulares.

La cesión de los negativos es por tiempo indefinido y será a partir de ahora, el Ayuntamiento el responsable de la custodia y uso de este material con el fin de garantizar su conservación, reproducción digital y divulgación entre las personas investigadoras y la ciudadanía en general, para su uso futuro con fines culturales e históricos y en los usos derivados de la promoción del conocimiento de la historia local en general, ya que este archivo posee un gran un interés cultural, histórico, y didáctico y por lo tanto se le reconoce un valor patrimonial.

La persona comodante reconoce que tiene la total propiedad sobre todo el conjunto que ofrece en depósito en régimen de comodato y ejerce la libre disposición de los documentos y materiales indicados en el inventario anexado. Ella misma desea que su propiedad sobre el soporte del conjunto se reconozca en cada una de las actividades que se realicen con el citado fondo: exposiciones, publicaciones o campañas de comunicación u otras actos de difusión o divulgación, realizados por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro o particulares, con la siguiente mención: 'Fotografía Enrique Truchuelo'.

Como agradecimiento a la cesión de este fondo fotográfico la Alcaldesa Aitana Hernando ha hecho entrega a Pilar Angulo de una fachada del Ayuntamiento de Miranda con una leyenda en la que se refleja el agradecimiento del Ayuntamiento y la fecha de la cesión.

«Supone una enorme contribución para el conocimiento de la ciudad y su actividad en esos años y constituye un importantísimo legado tanto histórico como cultural y artístico que engrandece nuestro patrimonio. Es la memoria fotográfica de la ciudad del último cuarto del siglo XX», indica el concejal de cultura, Carlos Diez Javiz.

Por su parte, la alcaldesa Aitana Hernando ha querido agradecer en nombre del Ayuntamiento a Pilar Angulo que «haya cedido este excelente material y recordar una vez más con gran reconocimiento, como tanto mirandeses y mirandesas hacen, al magnífico profesional que fue Enrique Truchuelo, lo que le hizo ganar varios premios importantes a lo largo de su carrera. Truchuelo ha trascendido no sólo por su gran carisma personal sino también por su espectacular trabajo, que ha formado parte de la vida cotidiana de Miranda y de muchos de sus vecinos y vecinas, que le profesaron y lo siguen haciendo, mucho cariño y estima. Pilar y Truchuelo formaron una gran pareja profesional que alcanzó el éxito viviendo la fotografía como una parte maravillosa de sus vidas. Gracias, siempre, a ambos», ha manifestado la Alcaldesa, Aitana Hernando.

