Miranda se moviliza contra el cierre del Taller de Remolcado de Renfe Trabajadores y sindicatos protestan contra el cierre del Taller de Material Remolcado al tiempo que barajan la posibilidad de organizar más movilizaciones

Celia Miguel Miranda de Ebro Martes, 11 de noviembre 2025, 19:06

El futuro ferroviario de Miranda de Ebro vuelve a la palestra. Este martes, 11 de noviembre, trabajadores y sindicatos han salido a la calle para protestar contra la decisión de Renfe de clausurar definitivamente el Taller de Material Remolcado, una medida que dejaría sin actividad a esta importante instalación mirandesa.

Apenas año y medio después del incendio que arrasó una de las naves de Renfe dejando en el aire el futuro de una treintena de trabajadores, la inminente amenaza de cierre supone un nuevo golpe para el sector ferroviario mirandés. Es por eso por lo que multitud de trabajadores han optado por concentrarse esta mañana en la Plaza de los Olivos situada, precisamente, en la entrada de la estación de trenes.

La movilización en defensa del taller

Sucedía en marzo de 2024. Un incendio declarado de madrugada calcinaba la nave de rodaje del Taller de Material Remolcado de Renfe y, desde entonces, no lograba recuperar su ritmo de trabajo. Transcurridos veinte meses del suceso, la decisión de Renfe de no reactivar la nave confirma los temores que los sindicatos venían advirtiendo desde hace tiempo.

La compañía prevé hacer efectivo el cierre a partir del 1 de enero de 2026, dentro de un plan de reorganización de su red de talleres que concentrará la actividad en los centros de León y Córdoba. Una decisión que ha provocado un rechazo frontal entre los representantes de los trabajadores, quienes advierten de las graves consecuencias que tendría para el empleo directo y subcontratado en la ciudad.

Es por eso por lo que la propia alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, se reunió este lunes con los representantes del Comité de Empresa Provincial de Burgos – Grupo Renfe y con miembros del equipo de gobierno local. En el encuentro, los sindicatos reiteraron su oposición al cierre y denunciaron que la medida «se justificaría por la baja carga de trabajo actual», una situación que, según apuntan, «ha sido provocada por la propia empresa» al desviar progresivamente tareas a otros talleres.

El Comité de Empresa advirtió además de que la supuesta integración del personal afectado en el taller de motor no resolvería el problema. «La carga de trabajo en dicho taller es insuficiente, especialmente durante el periodo transitorio previsto entre enero de 2025 y junio de 2026», explicaron. A su juicio, la clausura del centro limitaría también la movilidad laboral dentro del grupo y reduciría el atractivo de Miranda como plaza ferroviaria.

Ante este panorama, los sindicatos afrontan lo que definen como una «pelea larga y difícil», aunque insisten en actuar «con cautela y unidad» para defender el mantenimiento de la actividad ferroviaria en la ciudad. El Comité Provincial de Burgos celebrará este miércoles una nueva reunión, a las 12:00 del mediodía, para definir los próximos pasos. Sobre la mesa se barajan nuevas movilizaciones y la posibilidad de convocar una gran manifestación que implique a toda la ciudadanía y al tejido empresarial mirandés.

