Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio La Fundación DeClausura ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la comunidad de eremitas del Monasterio de Nuestra Señora de Herrera, en Miranda de Ebro, a cubrir parte de los costes de las reparaciones de sus dependencias, que sufren un gran deterioro

Los monjes camaldulenses del Yermo de Herrera han iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar el coste de las reparaciones que necesita el monasterio. Un crowdfunding con el que esperan poder mejorar el estado de los tejados de sus ermitas y dependencias, que se encuentran muy deteriorados.

Así lo ha anunciado la Fundación DeClausura, que explica que los monjes de la congregación de eremitas camaldulenses de Monte Corona que habitan el monasterio de Nuestra Señora de Herrera, en el término de Miranda de Ebro, necesita realizar obras de reparación para garantizar la conservación de su yermo.

La fundación detalla que con el paso del tiempo, las cubiertas de las ermitas y las zonas comunes se habían deteriorado gravemente, poniendo en riesgo la habitabilidad y el patrimonio histórico-monástico. Las obras ya están en marcha e incluyen la reparación de tejados, canalones, bajantes y chimeneas.

Por este motivo, debido al elevado coste de la intervención, la comunidad solicita ayuda para cubrir parte de los gastos. De esta forma la Fundación DeClausura colabora facilitando una vía segura para canalizar los donativos que irán destinados íntegramente al monasterio.

Indican que los donativos pueden realizarse a través de la página web de la Fundación DeClausura, que gestiona esta campaña cuya recaudación irá íntegramente destinada al Monasterio de Nuestra Señora de Herrera y facilitan la página https://declausura.org/necesidades-urgentes/reparacion-de-ermitas-y-zonas-comunes/.

El monasterio de Nuestra Señora de Herrera

Este monasterio, situado en un entorno natural al norte de la provincia de Burgos, se asienta sobre los restos de un antiguo monumento cisterciense del siglo XII. Desde 1923 acoge a la comunidad de monjes camaldulenses que viven en doce ermitas o celdas distribuidas por el recinto, dedicados a la oración, el silencio y el trabajo manual.

La congregación fue fundada por san Romualdo en 1024, reformada por Pablo Justiniani en 1529 y llegó al exclave mirandés de Herrera en 1923.