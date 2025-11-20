El Orfeón Mirandés celebra su 75 aniversario con el León de Oro El Ayuntamiento reconoce la trayectoria del Orfeón, que suma siete décadas de actividad y medio centenar de voces en activo

Pocas instituciones pueden presumir de haber tejido, nota a nota, parte del alma cultural de Miranda de Ebro. Ese mérito y la constancia de 75 años de música compartida es lo que ha llevado al Ayuntamiento mirandés a entregar el León de Oro al Orfeón Mirandés 'José Valdivielso', el máximo distintivo que concede la ciudad.

La ceremonia, celebrada este miércoles, estuvo presidida por la alcaldesa, Aitana Hernando, que no dudó en subrayar la «gran aportación a la cultura en nuestra ciudad» que la agrupación coral ha sostenido desde mediados del siglo pasado. Un aval construido a base de constancia, presencia y compromiso. «Un reconocimiento merecido», insistía la regidora en tanto que el Orfeón siempre ha acompañado a Miranda en «sus principales acontecimientos festivos, sociales y musicales».

Nacido el 19 de noviembre de 1950, cuando la ciudad todavía caminaba hacia su modernización, el Orfeón Mirandés ha sido desde entonces un símbolo de identidad. «Tal como somos», dijo la corporación municipal, evocando el título del primer disco del conjunto, grabado en 1995. La esencia, en todo caso, permanece intacta: medio centenar de voces mixtas, hoy bajo la dirección de Héctor González, que continúan alimentando un proyecto que trasciende la pasión por la música.

Tres cuartos de siglo de canciones

Fundado el 19 de noviembre de 1950, el Orfeón Mirandés 'José Valdivielso' ofreció su primera actuación en la primavera de 1951. Aquella presentación marcó el inicio de una trayectoria que, con los años, lo llevaría a sonar en ciudades de Andalucía, Castilla–La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia, Navarra o Asturias.

En los años 1988 y 1989 extendió su eco fuera de España, con giras por Austria e Italia que incluyeron paradas en Viena, Florencia y Milán. Una década después, en 1996, actuaba en Vilar Formoso y, ese mismo año y en 2002, cruzaba de nuevo fronteras para visitar la localidad francesa de Vierzón, hermanada con Miranda de Ebro.

El repertorio de reconocimientos también ha ido creciendo: la Medalla de Oro de la Provincia, la Medalla de Oro y el León de Oro de la ciudad, la Banda y Corbata de Soria, el título de 'Burgalés del Año' en dos ocasiones, el Premio Ermitaño de la Cofradía de San Juan del Monte o el Premio Teodoro Sáez, entre otros. En 2011, con motivo de su 60 aniversario, fue elegido Pregonero de las fiestas de San Juan del Monte, un gesto que evidenció su arraigo en la vida social mirandesa.

Ha pisado concursos, estudios y platós —como su participación en el programa 'Fantástico', presentado por José María Íñigo en 1979—, pero sobre todo ha sabido permanecer cerca de la ciudadanía. Siete décadas después, la ciudad le devuelve ese acompañamiento en forma de león dorado.

