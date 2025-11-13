Estas son las primeras confirmaciones para Ebrovisión 2026 Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Getdown Services y Triángulo de Amor Bizarro son algunas de las bandas que han confirmado su presencia

BURGOSconecta Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Getdown Services, Triángulo de Amor Bizarro, Repion, Mujeres, San Tosielo, Hoonie y Los Chivatos inauguran el cartel que llenará de música en directo Miranda de Ebro del 3 al 6 de septiembre de 2026. El precio de los abonos disponibles en la web es desde 65 euros hasta este lunes, 17 de noviembre, a las 23.59. horas

La programación de Ebrovisión 2026 contará con algunos de los artistas más aclamados del momento, como Sanguijuelas del Guadiana, una joven banda de Extremadura que está arrasando la escena con su honestidad y su perfecta mezcla de rock, electrónica y música de raíz.

El gallego Carlos Ares es otro de los nombres más destacados del panorama actual. A Miranda llevará las canciones de sus dos aclamados últimos discos, 'Peregrino' y 'La boca del lobo', que incluyen hits como 'Importante', 'Autóctono' o 'Rocíos'.

El primer nombre internacional en sumarse al festival es Getdown Services. El dúo inglés se dio a conocer hace un par de años con sus ritmos bailables y letras cargadas de humor y crítica social, y desde entonces no han dejado de girar y agotar entradas por Reino Unido y Europa.

También se subirá al escenario Triángulo de Amor Bizarro, grupo referente del sonido noise rock y el post punk patrio. Al trío le avala una extensa trayectoria de más de dos décadas, exquisitos discos e himnos incontestables como 'Vigilantes del espejo' o 'De la Monarquía a la Criptocracia'.

Las hermanas Iñesta dan vida a Repion, el power dúo que ha conquistado a público y crítica, pero también a sus compañeros y compañeras de profesión. No solo hacen canciones maravillosas, sino que son un prodigio técnico vocal e instrumental como pocos, y están a punto de publicar su nuevo disco, '201'.

Otros que arrasan allá por donde pisan son Mujeres, que vuelven al festival con uno de los directos más apabullantes, divertidos y recomendables de la actualidad, donde no faltarán clásicos como 'Un sentimiento importante' o 'Al final abrazos«.

Directos desde Canarias llegan San Tosielo con uno de los proyectos más frescos del momento. Su repertorio combina los ritmos bailables con letras ácidas y divertidas, y sus enérgicos directos conectan e interactúan con el público de forma increíble.

Bajo el nombre de Hoonie se encuentra el alter ego musical de Carmen Alarcón. Artista multifacética, esta murciana es compositora, letrista, productora y DJ multiinstrumentista, y está arrasando con su propuesta de influencias dance, house, future garage o synthpop, entre otras.

Y cierra esta primera tanda de confirmaciones el apabullante ñunk, punk con ñ, de Los Chivatos. La banda es una auténtica máquina de hits rabiosos, frenéticos y agresivamente pegajosos, y así lo muestra en su último trabajo, 'Pulpa'.

Temas

Miranda de Ebro