Renfe garantiza el empleo y la carga de trabajo en la base de mantenimiento de Miranda de Ebro El Plan de Talleres 2025-2030 prevé una inversión de 5,27 millones para el taller mirandés

BURGOSconecta Viernes, 31 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Renfe garantizó este viernes, 31 de octubre, empleo y la carga de trabajo en la base de mantenimiento de Miranda de Ebro para los próximos años y señaló que la formación del personal para adaptarse a la renovación progresiva de estos talleres, donde aumentará la carga de trabajo en motor, ya se ha iniciado.

Además, según informó Renfe en un comunicado remitido a Ical, se está adecuando la base de material remolcado para albergar el Centro de Competencias Digitales (CCD). Por ello, Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha comunicado a los sindicatos su compromiso firme de garantizar el empleo para todos los trabajadores de Renfe en Miranda de Ebro.

En este sentido, se ha destacado la adaptación al nuevo parque de media distancia de Renfe, que supondrá una oportunidad industrial de desarrollo para Miranda, al sustituir el mantenimiento de trenes cercanos al final de su vida útil por trenes mucho más modernos y digitalizados. Para ello, ya se ha iniciado la formación del personal asegurando la continuidad de las cargas de trabajo en el futuro.

La compañía ferroviaria viene realizando importantes inversiones en sus talleres en Miranda de Ebro por valor de más de 3,75 millones de euros en los últimos cuatro años. Estas inversiones se han destinado, principalmente, a la mejora de las instalaciones de la base de mantenimiento de material motor donde, como Renfe ya anunció en 2022, estaba previsto trasladar toda la actividad de talleres con el objetivo de optimizar la utilización de las instalaciones, reducir los consumos y costes de conservación y modernizar los medios productivos.

En la base de mantenimiento de material remolcado, Renfe está invirtiendo en la adecuación de un edificio destinado a albergar la sede del CCD.

Plan de talleres y mantenimiento

Renfe, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento anunciado hace unas semanas con más de 1.000 millones de euros de inversión para el periodo 2025-2030 en el 85 por ciento de sus instalaciones a lo largo de todo el territorio nacional, prevé invertir en Miranda de Ebro una partida de 5,27 millones de euros destinados, principalmente, a la adecuación de las instalaciones del taller de motor.

Entre las actuaciones previstas, se incluye la renovación de los fosos de la nave de autopropulsado y de los techos de las distintas naves, junto con otras intervenciones. También está contemplada la renovación del torno de foso.