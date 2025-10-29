Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año Los datos de 2023 revelan que más del 15% de las inspecciones técnicas realizadas en Burgos resultaron desfavorables o no aptas, una cifra que sitúa a la provincia entre las más exigentes y con mayor índice de rechazo de Castilla y León

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:20 Comenta Compartir

En Burgos, más de 45.000 vehículos no superaron la ITV en 2023, un 15% del total de inspecciones. La antigüedad del parque móvil, el peso del transporte de mercancías y los controles de emisiones más exigentes explican por qué tantos coches, especialmente los más veteranos, suspenden la revisión técnica a la primera.

El parque automovilístico de Burgos envejece y eso se deja notar en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). A lo largo de 2023 se realizaron 296.037 inspecciones en la provincia, de las cuales 45.639 fueron desfavorables o no aptas, lo que supone un 15,42% del total. Esta proporción supera la media autonómica y nacional, y evidencia el impacto que tiene la antigüedad de los vehículos y el peso del transporte de mercancías en los resultados de las revisiones.

Burgos contaba con siete estaciones de ITV, que actualmente se han visto reducidas a seis, repartidas entre la capital (Villalonquéjar) y varios municipios de la provincia, como Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Villasante de Montija, Belorado y Briviesca, a las que se sumaba la de Salas de los Infantes, actualmente cerrada.

Las de Burgos capital y Miranda de Ebro encabezan el volumen de revisiones, con 80.847 y 60.941 inspecciones al año, respectivamente, seguidas por Aranda de Duero, Villasante de Montija y Belorado.

Antigüedad, factor clave

El principal motivo del alto porcentaje de rechazos está en la edad media de los vehículos. En Burgos, más de 192.000 vehículos superan los diez años de antigüedad, lo que equivale a cerca del 60% del parque total.

Las cifras lo confirman, los coches con más de 16 años presentan un 18,09% de inspecciones desfavorables o no aptas, frente al 8,98% de los vehículos con menos de cinco años. En términos absolutos, los más veteranos concentran casi tres de cada cinco rechazos.

La tendencia se repite por tipo de vehículo. Los turismos particulares representan la mayoría de las inspecciones, con 178.421 revisiones, de las que un 14,8% resultaron desfavorables o no aptas.

El índice se dispara entre los vehículos de mercancías ligeros, donde uno de cada cinco (20,5%) no supera la ITV a la primera, y los camiones de más de 3.500 kilos, con un 19,1% de rechazo. En el otro extremo se sitúan los vehículos agrícolas y ciclomotores, con porcentajes de fallo inferiores al 9%.

Burgos, una provincia con ITV exigente

La combinación de un parque envejecido, un peso notable del transporte de mercancías y un sistema de inspección especialmente riguroso explica que Burgos se mantenga entre las provincias con mayor porcentaje de ITV desfavorables de la comunidad.

A medida que los vehículos eléctricos y de propulsión alternativa ganen presencia y que las pruebas de emisiones se mantengan exigentes, se espera que los índices de rechazo reflejen mejor la calidad real del parque. Sin embargo, mientras los vehículos más antiguos sigan circulando, las ITV burgalesas continuarán siendo un reflejo de la antigüedad y el mantenimiento del parque móvil.

Renovación y presencia de vehículos alternativos

En 2023, Burgos registró 6.890 matriculaciones frente a 7.172 bajas definitivas, un saldo negativo que revela la dificultad para rejuvenecer el parque móvil. Aunque los vehículos eléctricos e híbridos empiezan a ganar terreno, su presencia sigue siendo minoritaria, 843 vehículos eléctricos activos (de ellos 653 turismos) frente a un parque total que supera ampliamente las 200.000 unidades.