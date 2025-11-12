Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos El suceso ha ocurrido en un paraje forestal de Villanueva de los Montes, cerca de Oña

Sara Sendino Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:14

Un cazador ha muerto durante una batida en la provincia de Burgos. El suceso ocurría sobre las 10:17 horas del miércoles 12 de noviembre.

A esa hora, los servicios de Emergencia del 1-1-2 recibían un aviso de unos cazadores. Estos habían localizado a un compañero de batida, de unos 70 años, inconsciente y con un traumatismo en la cabeza.

Ocurría en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio, aproximadamente, al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña. Los compañeros cazadores sospechan que el traumatismo del cazador accidentado podría ser fruto de una caída.

Los servicios de Emergencia avisaban entonces a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, que movilizaban a los voluntarios de Briviesca. Asimismo, Sacyl enviaba un helicóptero sanitario hasta el lugar. En el paraje de La Bureba, el personal sanitario ha confirmado la muerte del cazador de 70 años. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.