Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat: «Ya no puedo más»

Un muerto y seis heridos en un grave accidente en el límite entre La Rioja y Burgos

Un varón de 75 años de edad falleció anoche en una grave colisión múltiple en Foncea, muy cerca de Altable y del límite provincial con Burgos

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:53

Un varón de 75 años, vecino de la localidad riojana de Ollauri, falleció anoche como consecuencia de un grave accidente de tráfico acontecido en el kilómetro 467 de la N-232, a la altura del municipio de Foncea, cerca de Altable, en el límite provincial entre La Rioja y Burgos.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21:30 horas, cuando el servicio de emergencias de La Rioja recibió una llamada avisando de una colisión múltiple en la que se vieron involucrados cuatro turismos que en ese momento circulaban por la zona. La propia llamada ya advertía de la presencia de varias personas heridas, incluida una que parecía estar muy grave.

Una vez recibido el aviso, hasta allí se trasladaron dotaciones de los Servicios de Emergencia de La Rioja y de Castilla y León, incluida la Guardia Civil, los Bomberos de Haro y varias ambulancias con personal médico de ambos territorios, que al llegar allí confirmaron el fallecimiento del ocupante de uno de los vehículos y atendieron a seis personas.

Todas ellas fueron posteriormente trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Así, los cuatro varones, de 44, 49, 60 y 62 años de edad, respectivamente, fueron trasladados al Santiago Apóstol de Miranda, mientras una mujer fue derivada al Hospital de Logroño y otra mujer de 30 años fue evacuada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

