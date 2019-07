La Noche Blanca de Belorado se extiende a sus pedanías y pondrá en valor el complejo minero Puras de Villafranca

Este sábado se celebra la VII edición de la Noche Blanca de Belorado centrada en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Pero no todas las actividades organizadas para esta jornada nos trasladarán hasta nuestro satélite, hay otras que pretenden dinamizar y poner en valor las pedanías de Belorado. Por eso, los actos programados no solo se celebrarán en esta localidad si no que las pedanías también se han implicado.

Durante este fin de semana se puede visitar el Complejo Minero Puras de Villafranca pero hay que confirmar la visita con anterioridad para que los técnicos la preparen. El punto de encuentro será la fragua de Puras y el horario de las visitas es de 20 a 0.00 horas.

La visita a este complejo minero permite vivir en primera persona una experiencia minera de mediados del siglo XIX, se pueden visitar los lavaderos de mineral, la turbina que generaba electricidad, se trata de un viaje en el tiempo a la mina de manganeso más antigua de España.

Igualmente, la Noche Blanca de Belorado también sale hasta el museo etnográfico de San Miguel de Pedroso.

Además, hay programadas visitas guiadas al Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra, tanto libres como con recreadores, estas últimas necesitan reserva previa. A las 21 horas también habrá una visita teatralizada por Belorado a cargo del grupo de teatro La Hormiga de Lerma.

Dos exposiciones completan este programa alternativo. La primera es de productos artesanales fabricados por la Asociación Amas de Casa La Bretonera. La segunda es de productos textiles elaborados por la asociación AFABEL (Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer).

El 20 de julio de 1969, hace 50 años, llegó a la superficie de la Luna la cápsula Apolo XI. Este sábado, el Apolo XI también aparecerá en la plaza de Belorado. Varias asociaciones, entidades y vecinos del pueblo lo han recreado y se podrá visitar por dentro intentando simular las vistas que tuvieron Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins.

Las actividades de la mañana están más orientadas a los más pequeños y cuando se ponga el sol, los adultos encontrarán su hueco en el programa.