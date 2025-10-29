Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales El Ayuntamiento de Cavia ha modificado los criterios para arrendar este bar durante tres años

Sara Sendino Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:28

A unos 20 kilómetros de Burgos, en dirección a Palencia, se erige el municipio de Cavia. Con 248 habitantes censados y un castillo denominado Casa Fuerte de los Rojas, este pueblo busca una persona que gestione su bar, con el fin de mantener ese servicio hostelero y social en los pueblos más pequeños.

El Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ya intentó alquilar en septiembre dicho inmueble, situado en la calle San Miguel, sin número. Sin embargo, ahora vuelve a publicar la oferta de arrendamiento en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos.

Modificación de los criterios de adjudicación

Además, algunas de las condiciones para alquilarlo han cambiado. En la anterior licitación, el Ayuntamiento de Cavia señalaba el precio y la experiencia profesional como criterios para seleccionar a la persona adecuada para llevar su bar. Ahora, estos criterios se han transformado: ya no se valorará la experiencia profesional pero sí la mejora de la garantía definitiva, que actualmente es de mil euros.

Por otro lado, el precio de alquiler de este bar no ha cambiado. Se arrendará por 150 euros mensuales, IVA incluido, aunque esta cantidad se puede mejorar al alza. El bar de Cavia se alquila por tres años, aunque se podría prorrogar el contrato durante tres anualidades más si existe «mutuo acuerdo» entre las partes.

Según el pliego de condiciones, la persona que gestione el bar de este pueblo de Burgos deberá tener entre 18 y 65 años y carné de conducir. Asimismo, como novedad, a las personas que presenten ofertas se les exigirá una garantía provisional de 200 euros que, en caso de no resultar adjudicatarias, se devolverá.

Obligación de pintar el local

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cavia ha establecido un horario definido en el que el bar deberá abrir en verano desde las 9:00 horas y, en invierno, desde las 10:00. La persona que regente este bar rural de Burgos podrá descansar un día por semana y descansar un mes por vacaciones.

Asimismo, el o la gerente deberá hacerse cargo de las llaves del polideportivo y las escuelas, tal y como señala el pliego de condiciones. También deberá pintar el trastero y la cocina al comenzar el contrato y, en 2027, pintar todo el local.

Por último, en el pliego de condiciones del bar de Cavia se incluye un inventario, en el que aparece, entre otros artículos, un aparato de aire acondicionado que no funciona. El plazo para presentar propuestas y gestionar el local hostelero de este pueblo de Burgos termina el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas.