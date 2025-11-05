Octubre termina como el más seco en lo que va de década en Burgos No llovía tan poco durante este periodo desde 2018, siendo este el tercero que menos precipitaciones ha registrado en los últimos diez años

Adrián Miguel Ruiz Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:18

El verano durante este año 2025 se ha alargado más allá de su final marcado por el calendario. Según los datos obtenidos por la Agencia Estatal de Meteorología, este mes de octubre ha sido caluroso, pero más importante: seco. Y es que no veíamos tan poca precipitación durante este periodo desde 2018.

El año hidrológico 2024-2025 terminó con un gran balance; este nuevo curso no ha empezado con tan buen pie. Con tan solo 27,6 litros por metro cuadrado recogidos, el pasado mes de octubre se cuela en el podio de los más secos de la última década. Los únicos que presentaron una precipitación menor son los de 2018 y 2017, con 15,2 y 13,2, respectivamente.

Y estas lluvias no llegaron hasta bien entrada la segunda quincena del periodo, a diferencia de otros puntos de la comunidad autónoma. No fue hasta el día 19 cuando se registró la primera precipitación en Burgos. Precipitaciones que, a excepción de dos jornadas, no superaron los cinco litros por metro cuadrado en 24 horas.

Máximas más altas y mínimas más bajas

En cuanto a temperaturas se refiere, octubre ha tenido unas máximas altas durante su inicio, aunque, según iban pasando los días, el termómetro iba descendiendo progresivamente. Por otro lado, las mínimas se han mantenido más estables a lo largo del mes, con una caída durante las últimas jornadas que dejaron las primeras temperaturas bajo cero de la temporada.

En comparación con otros años, este no ha sido el mes de octubre más caluroso o más frío, pero llama la atención que la mínima media ha sido más fría y la media máxima ha sido más caliente. Estas variaciones de temperatura son cada vez más comunes y más fuertesdurante diferentes estaciones del año.

La temperatura media general, a pesar de las subidas y bajadas en el mercurio, presenta un ligero repunte en comparación al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, lejos está de alcanzar a los octubres más calurosos o los más frios de lo que llevamos de década. De igual forma, nada tienen que ver los datos de precipitaciones de los últimos seis años, ya que en 2025 este mes, en comparación a sus homólogos, ha sido el más seco.