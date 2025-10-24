Menos pacientes pero más demora para operarse: evolución de las listas de espera quirúrgicas en Burgos La especialidad de Traumatología sigue siendo la que más personas acumula para entrar a quirófano junto con Oftalmología, Cirugía general y Digestivo

La lista de espera para operarse en los hospitales de Castilla y León ha registrado una mejoría en el último año, lo que se refleja a su vez en los datos del tercer trimestre. De media se ha reducido dos meses, pero la evolución es desigual entre los hospitales de la comunidad.

En el caso de Burgos, el número de pacientes que esperan para entrar en quirófano ha disminuido ligeramente pero el tiempo de demora aumenta respecto a los datos recogidos el pasado 30 de junio. De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, la lista de espera quirúrgica en la provincia ha pasado de 5.447 personas a 5.382. Esto supone una disminución de 65 pacientes respecto al trimestre anterior pero, si se compara con septiembre de 2024 cuando eran 7.037 personas esperando para una operación, el alivio es de 1.665 pacientes menos.

De los tres hospitales que tiene la provincia, el HUBU, el Santiago Apóstol y el Santos Reyes, son los de Aranda y Miranda los que han hecho aumentar el total provincial. Mientras que en el hospital de Burgos disminuye el número de pacientes que espera una cirugía, en los comarcales la lista ha crecido.

De esta forma, en el CAU de la capital hay 4.249 pacientes esperando a fecha 30 de septiembre frente a los 4.489 reflejados en el trimestre anterior. En cambio, en el Santiago Apóstol son 590 personas en lista de espera cuando en junio eran 442 y en el Santos Reyes de Aranda son 543 pacientes, mientras que en el trimestre anterior eran 516.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para operarse en Burgos?

Mientras que la evolución en el número de pacientes que esperan una cirugía en la provincia ha mejorado con respecto al año pasado, el tiempo medio para una intervención sí que ha aumentado en los tres hospitales burgaleses. El crecimiento más significativo es el del HUBU, que había registrado un fuerte descenso al inicio del año (pasando de 108 a 78 días) y en el tercer trimestre ha vuelto a subir situándose en los 117 días.

¿Qué especialidades tienen más lista de espera para operarse?

Como viene siendo la norma en los últimos años Traumatología es la especialidad con más pacientes esperando para operarse en la provincia. En el HUBU un total de 1.143 personas se encuentran en lista de espera para una cirugía de este servicio, 82 de ellas llevan más de un año. Le sigue Oftalmología con 873 pacientes y Cirugía general y Digestivo con 861.

En el caso del hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro también es Traumatología la especialidad que más personas acumula en lista de espera.

En el Santos Reyes de Aranda de Duero también es Traumatología la que más pacientes acumula para cirugía seguida de Cirugía general y Digestivo.

La situación en Castilla y León

La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se sitúa en 87 días. Son 57 días menos que los registrados en diciembre de 2021 (144 días de demora media).

El balance refleja también que ocho de los hospitales de Sacyl han registrado una demora por debajo de la media, con seis de ellos en el entorno o por debajo de los 60 días, aunque los de Burgos no están entre ellos.

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se sitúa a finales del tercer trimestre de 2025 en 27.179, frente a los 42.574 de marzo de 2022, con un descenso global desde el inicio de legislatura de un 36,2 % y 15.395 pacientes. Hay que destacar que en verano se suele reducir siempre la actividad, por lo que estas cifras de demora media y actividad quirúrgica son más reseñables.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el tercer trimestre del año para una intervención son traumatología, con 8.665, cirugía general y digestivo, con 4.625, y oftalmología, con 4.556. Las que menos son cirugía cardiaca, con 144, y cirugía torácica, con 133 pacientes. Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: cataratas (3.475 pacientes), artrosis de rodilla (1.465), hernia inguinal (1.278) y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020).