Planean un parque fotovoltaico en un pueblo de Burgos a pesar de la oposición de su Ayuntamiento La instalación 'Cubmar FV' se situaría en Villayerno Morquillas y ocuparía más de diez hectáreas

Sara Sendino Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:58

Una empresa de Granada planea instalar una planta fotovoltaica en el término municipal de Villayerno Morquillas. La energía obtenida del parque, que ocuparía algo más de diez hectáreas, se trasladaría hasta Burgos mediante una línea de evacuación subterránea. Un proyecto al que el Ayuntamiento del pueblo se opone.

Según un anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el servicio territorial de Medio Ambiente de Burgos ha otorgado un informe de impacto medioambiental favorable para dicha planta. Se trata de la estructura fotovoltaica 'Cubmar FV', situada en Villayerno Morquillas, y promovida por la empresa Cubillas PH SL, con sede en Granada.

Esta planta fotovoltaica tendría 4,146 megavatios de potencia instalada, que se traduciría en 6.870 paneles solares que girarían buscando la luz solar. Todos estos módulos se ubicarían entre tres parcelas que se verían desde el núcleo urbano de Villayerno Morquillas y que ocupan una superficie total de 10,47 hectáreas (104.700 metros cuadrados).

Esta planta fotovoltaica estaría vallada en su totalidad. Además, se le añadiría una estructura de evacuación de 4,413 kilómetros hasta el polígono industrial Gamonal-Villímar, en la capital burgalesa. Se situaría a un kilómetro de Villayerno Morquillas; a 1,3 de Cótar; a 1,7 de Burgos y a dos kilómetros de Hurones.

Por otro lado, la planta fotovoltaica 'Cubmar FV' se asentaría sobre suelo agrario de secano y lindaría con el yacimiento arquitectónico 'Fuente El Piojo', según el boletín regional.

Zona de Burgos saturada de infraestructuras de energía renovable

La Junta ha establecido que esta infraestructura «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente». Sin embargo, en el mismo informe el organismo regional afirma que «el entorno» de Villayerno Morquillas «incluye numerosas infraestructuras de generación de energía».

12 Parques eólicos y once plantas fotovoltaicas hay en un radio de 15 kilómetros cuadrados, más otros nueve en proyecto.

En los 15 kilómetros que rodearían a la planta fotovoltaica 'Cubmar FV' se identifican «16 parques eólicos, cuatro de ellos en tramitación, y 16 fotovoltaicas, cinco de las cuales están en fase de proyecto». Asimismo, la planta de energía solar más cercana a esta planeada estaría a tres kilómetros.

Tras el estudio, la Junta de Castilla y León otorga a la instalación fotovoltaica un informe de impacto medioambiental favorable dado que «no tiene efectos negativos», aunque con ciertas condiciones. Estas se atribuyen, sobre todo, a la fase de construcción, con medidas «preventivas» y «correctoras» como respetar caminos, cunetas, mojones, monte o no utilizar herbicidas.

El Ayuntamiento del pueblo no apoya la planta fotovoltaica

Por el momento, la empresa impulsora del proyecto de Villayerno Morquillas cuenta con cuatro años para recibir la autorización del proyecto y que este se pueda construir. Sin embargo, al ser consultado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos se mostró contrario a su instalación.

Acuerdo de «oposición con carácter general a la implantación de instalaciones fotovoltaicas y eólicas en ese término municipal» Ayuntamiento de Villayerno Morquillas

El Consistorio indica que existen «defectos documentales» y «falta de estudio de las sinergias con otras infraestructuras del mismo tipo en la zona, así como de estudio de fauna y flora, impacto socioeconómico negativo y pérdida del hábitat agrícola». Por otro lado, basa su oposición a la planta fotovoltaica en un acuerdo adoptado por el Pleno de «oposición con carácter general a la implantación de instalaciones fotovoltaicas y eólicas en ese término municipal».

En cuanto al Ayuntamiento de Burgos, por el que pasaría la línea de evacuación de la planta fotovoltaica 'Cubmar FV', señala que se deberá tener en cuenta un pinar de su propiedad que sería atravesado. Se indica que es «zona de cría de aguilucho cenizo y de caza para varias rapaces».