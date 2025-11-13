Primeras confirmaciones en la élite masculina para el XXI Cross Internacional de Atapuerca

BURGOSconecta Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

El XXI Cross Internacional de Atapuerca, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre, presenta las primeras incorporaciones en la categoría masculina absoluta. Atletas como Abdessamad Oukhelfen, Ignacio Fontes, Alejandro Quijada, Aaron Las Heras y Abdurrahman Gediklioğlu ya han confirmado su participación en una prueba que volverá a reunir a la élite nacional e internacional del campo a través. Entre ellos, un nombre destaca el de Abdessamad Oukhelfen, atleta español especializado en fondo, que ha sido tres veces quinto en Atapuerca (2019, 2021 y 2022). Finalista olímpico en los Juegos de París 2024 en los 10.000 metros, esta temporada ha firmado una campaña brillante: plata en el Campeonato de España de Cross Country 2025 y subcampeón nacional en 5.000 metros en pista al aire libre. Su regreso al circuito burgalés es uno de los grandes alicientes de esta edición.

Otro finalista olímpico que se unirá a la parrilla de salida es Ignacio Fontes, especialista en medio fondo. Fontes fue finalista en los Juegos de Tokio 2021 en la prueba de 1.500 metros y repitió presencia en la élite continental como finalista del Campeonato de Europa 2024 en esa misma distancia. Su presencia confirma la creciente conexión entre el medio fondo y el cross de alto nivel.

Alejandro Quijada, oro en los 3000 metros obstáculos del Campeonato de Europa Sub-23 de 2023, y actualmente segundo en el ranking nacional en dicha prueba en 2025, le sitúan como una de las grandes bazas del atletismo español en distancias largas.

El listado de élite nacional se completa con Aaron Las Heras, uno de los fondistas con mayor proyección del panorama actual. En 2025 ha logrado el triunfo en el Cross de la Constitución de Aranda de Duero y fue revelación en el pasado Cross de Itálica con una meritoria sexta posición. Suma a su palmarés el título de campeón de Europa sub-20 en 5.000 metros (Boras, 2019).

En clave internacional, se confirma la participación de Abdurrahman Gediklioğlu, atleta turco especializado en media y larga distancia, con experiencia en competiciones de alto nivel organizadas por World Athletics y European Athletics. Ha cosechado medallas de oro en campeonatos nacionales de Turquía, y buscará en Atapuerca medirse al más alto nivel europeo.

