Imagen de archivo de un aula de un instituto de Castilla y León. Carlos Espeso

Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Los sindicatos denuncian un déficit de auxiliares administrativos que alcanza el 33% y provoca «caos» en la Dirección Provincial y sobrecarga en los centros educativos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:47

Sindicatos y profesionales de educación de la provincia de Burgos denuncian la no cobertura de plazas de auxiliares administrativos en Educación, «algo que sigue persistiendo desde principios de año», según asegura Elena Pascual, presidenta del Comité Personal Laboral de Educación en Burgos. «Esta situación es ya insostenible, con una gran cantidad de centros educativos sin personal administrativo o con un tercio de la plantilla, al igual que ocurre en la Dirección Provincial de Educación en Burgos».

Las Juntas de Personal y el Comité de Empresa quieren denunciar la «grave situación de la plantilla de la Dirección Provincial de Educación y de los centros educativos». Aseguran que hay un déficit de este personal del 33%. Por ello, han convocado tres concentraciones simultáneas en institutos de la provincia. Se realizarán el 20 de noviembre a las 12 horas en el IES Juan Martín El Empecinado de Aranda, el IES Camino de Santiago de Burgos y el IES Río Ebro de Miranda.

Tres órganos de los trabajadores unidos

La denuncia y las movilizaciones han unido a los tres órganos representativos de los trabajadores: funcionarios docentes, no docentes y personal laboral de educación. La situación, según apuntan, afecta a los tres sectores.

Aseguran que la falta de personal produce «una situación de caos en la Dirección Provincial de Educación, el órgano que controla y apoya al resto de los centros educativos dependientes de esta». Añaden que es algo que viene arrastrándose desde hace años y que «provoca problemas de salud en los trabajadores, algo que se pone de manifiesto en las evaluaciones de riesgos psicosociales».

El año pasado, la modificación de las plantillas redujo el número de puestos de trabajo. «La falta de personal en la Dirección Provincial, así como la excesiva carga de funciones para la plantilla existente, dificulta la gestión de los trámites financieros, de contratación, gestión de personal, como contratación de nuevo personal y la gestión de nóminas», explican los convocantes de estas movilizaciones.

Los centros educativos también sufren este déficit de personal

Si nos centramos en los centros educativos dependientes de la Dirección de Educación como institutos de educación secundaria, los centros integrados de formación profesional, los centros de educación de adultos y los colegios de educación infantil y primaria, también sufren esta sobrecarga de trabajo. Aseguran los afectados que «el personal administrativo está sobrecargado y esto provoca que no lleguen a cumplir objetivos. Esto supone, además, una carga extraordinaria para los equipos directivos».

Añaden que incluso los docentes se hacen cargo, en ocasiones, de estas funciones de administración y las derivadas de la gestión del centro. «La actuación de la administración pública en materia de personal provoca estas situaciones», apuntan.

Sin ofertar vacantes y sin convocar oposiciones

La Junta de Personal y el Comité de Empresa señala como causa que no se ofertan todas las vacantes anualmente y no se convocan oposiciones. «La administración se está quedando sin personal», advierten. Esto afecta a la disminución de personal en los centros educativos y perturba la preinscripción en secundaria, bachillerato, ciclos formativos, matrículas, notas, gestión de las becas, sustitución de personal laboral…

«Burgos se merece que se le dote de personal suficiente, con similar volumen de trabajo respecto a otras direcciones provincial que cuentan con universidad propia, con un número elevado de centros educativos y con un déficit aproximado de personal del 33%», reivindican.

