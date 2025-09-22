La provincia de Burgos promociona el turismo activo y de naturaleza en NATURCYL En el stand se ha facilitado información de los cinco parques naturales, los dos monumentos Naturales y el Geoparque de Las Loras

La Feria de Ecoturismo de Castilla y León, NATURCYL, ha celebrado su VIII edición del 19 al 21 de septiembre de 2025 en La Granja, a las puertas del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar.

En esta edición, la provincia de Burgos ha contado con un Stand propio que ha sido atendido por representantes de las asociaciones de desarrollo rural de Merindades, Bureba-Ebro, Amaya-Camino y Ribera del Duero. En él se ha dado a conocer la oferta de turismo activo y de naturaleza con información de los cinco parques naturales (Lagunas Glaciares de Neila, Cañón del Río Lobos, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Sabinares del Arlanza-La Yecla y Montes Obarenes - San Zadornil), los dos monumentos Naturales (Ojo Guareña y Monte Santiago), y el Geoparque de Las Loras.

A la cita, acudió la viceconsejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho que pudo conocer de la mano del presidente de SODEBUR, Carlos Gallo, las últimas novedades del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Garoña.

La viceconsejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, en su visita al stand. Diputación de Burgos

La decoración del stand ha estado protagonizada por el cicloturismo, las vías ferratas, las actividades acuáticas y el eclipse de 2026.

El domingo se ha realizaron dos ponencias destacadas. La primera, titulada 'Burgos eclipsa' con algunas de las acciones realizadas durante este verano para promocionar Burgos como destino de astroturismo. La segunda, 'Territorio Obarenes, naturaleza y patrimonio en el noreste de Burgos', ha servido para dar a conocer las diferentes actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino GAROÑA, financiado con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, Next Generation EU.

Esta nueva participación en la Feria de Naturcyl se enmarca en el Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR 2025), concretamente en la línea 4.4 Fomento de la promoción turística del medio rural de la provincia.