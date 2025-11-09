Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos Pretenden instalarse 25 aerogeneradores divididos entre siete pueblos de la Bureba

Imagen de archivo de un parque eólico de la provincia de Burgos.

Sara Sendino Burgos Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

Una empresa madrileña ha presentado el proyecto para instalar dos parques eólicos en la provincia de Burgos. Estos se situarían en siete pueblos de la Bureba, contendrían 25 aerogeneradores y acompañarían a otros dos parques fotovoltaicos que también se encuentran en trámite.

En un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos se publican las pretensiones de la empresa Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLU, con sede en Madrid. Esta misma compañía ya proyecta en la provincia otro parque fotovoltaico con 100.000 paneles solares.

Por tanto, se somenten a información pública estas nuevas solicitudes de declaración de impacto ambiental y autorización administrativa previa para instalar los parques eólicos Maira Delta y Maira Gamma. Estos acompañarán, según los proyectos de la empresa madrileña, a la planta solar Maira Delta y a la Maira Gamma, respectivamente, que recibieron autorización administrativa previa y la de construcción en enero de 2024.

Por tanto, la empresa Solaria ha acumulado los trámites de ambos parques solares y fotovoltaicos para crear dos instalaciones híbridas en la comarca de la Bureba. Estos se construirán en los términos municipales de siete municipios de la provincia de Burgos.

25 aerogeneradores entre dos parques eólicos

Por una parte, el parque eólico Maira Delta contará con diez aerogeneradores. Estos, que tendrán una altura de 222,5 metros, se instalarán en 455 parcelas de Quintanilla San García, Vallarta de Bureba, Valluércanes, Cerezo de Río Tirón, Pancorbo y Santa María Ribarredonda.

Su potencia total instalada será de 70 megavatios, trabajará 2.707 horas al año (112,79 días) y producirá 189,49 megavatios por hora al año. Respecto a la planta fotovoltaica de la que irá acompañado, esta tendrá una potencia instalada de 114,976 megavatios.

Por otro lado, le parque eólico Maira Gamma tendrá 15 molinos. Estos medirán 222,5 metros de alto, como los de la otra instalación. Su construcción afectará a 394 parcelas que están divididas entre los términos municipales de Quintanilla San García, Vallarta de Bureba y Briviesca.

La potencia total instalada de este proyecto de parque eólico sería de 105 megavatios. Trabajaría 2.634 horas al año (109,75 días) y produciría 276,57 megavatios por hora al año, según el informe de la empresa impulsora. En cuanto al parque fotovoltaico que lo acompaña, este tendría una potencia instalada de 140,127 megavatios.

Los documentos relacionados con estos dos proyectos de parques eólicos que complementarán a plantas fotovoltaicas se pueden estudiar. También pueden presentarse alegaciones a la dependencia de industria de la Subdelegación del Gobierno en Burgos hasta el 30 de noviembre.