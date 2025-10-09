El proyecto Caravana de Poetas llega a la provincia de Burgos El encuentro por el fomento de la lectura se llevará a cabo en Quintanilla-Montecabezas, el 18 de octubre

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Caravana de Poetas vuelve a Burgos escenificando encuentros rur-urbanos e interrurales por el fomento a la lectura y la participación. En esta ocasión, el encuentro se llevará a cabo en Quintanilla-Montecabezas, el 18 de octubre.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas, con un taller 'Cartografía poética' tejiendo un mapa poético que une recuerdos, paisajes y voces con Ainhoa Janices Estraviz; a la misma hora, en el Rincón Literario 'Diálogo entre libros';

A las 19:30h está previsto un recital poético a cargo de Helena Mariño y AJ Ponce + micro abierto. Mariño es poeta y traductora. Se licenció en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Literatura Comparada por la Complutense. Es Master of Fine Arts por la Universidad de Iowa. Su práctica explora los lugares de encuentro entre distintos formatos y lenguajes, las escrituras postautónomas, elarchivo y las narrativas invisibilizadas. Ha llevado sus activaciones escénicas y performances a Matadero de Madrid, La Casa Encendida, el Teatro del Barrio, el Museo Reina Sofía, el festival Marpoética, el festival Nudo, El Teatro del Barrio y Ex-límite, entre otros. Es autora de los poemarios este frío no es nuestro (Entropía Ediciones, 2019), los bañistas (RIL, 2022) y Podría poner el mundo (RIL, 2025). Ha traducido el poemario 'Los hijos de enero', de Safia Elhillo (Visor Libros, 2022). También es creadora de la performance esta línea es un espacio recíproco de intercambio. Es cofundadora y parte del colectivo de investigación y creación Una fiesta salvaje, residente en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero de Madrid entre 2020 y 2023 y en La Casa Encendida desde 2024 hasta la actualidad.

Por su parte, Jesús Ponce Catalán (Chile, 1994) es un escritor e investigador centrado en la intersección de literatura y crítica contemporánea. Su obra 'Vivero. Instalaciones sobre el ritmo, lo senil y lo vegetal' ganó el Premio a Mejores Obras Literarias 2022 en Chile. Su trabajo aborda temas como los nuevos realismos y el pensamiento posthumano desde perspectivas transdisciplinarias. Actualmente, reside y trabaja en Madrid, España.

Punto de encuentro

Caravana de poetas, que nació en 2018, ha recorrido más de 15 municipios, promoviendo un espacio deencuentro entre la tradición oral de los pueblos y la literatura contemporánea de la urbe. Durante los últimos años, el proyecto ha contado con la participación de más de 80 poetas, escritores, libreros y creativos, atrayendo a más de 600 asistentes a sus actividades.

Este proyecto busca generar espacios de diálogo, experimentación artística e intercambio de saberes para una comunidad diversa a través de talleres, recitales y espacios para el encuentro. Cada encuentro es una oportunidad única para que las comunidades se conecten a través del libro, la palabra y la creación artística.

La inicitiva partió del Colectivo Masquepalabras, grupo sin ánimo de lucro que trabaja por la transformación social a través de proyectos artísticos y culturales con la palabra como protagonista.