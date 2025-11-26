El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro La final de la 56ª edición se celebrará en Villegas los días 5 y 6 de diciembre

La caza es, para algunos sectores de la población, una actividad que se debería prohibir. Mientras, en el otro extremo están los amantes de esta modalidad, en torno a la que se convocan campeonatos. La final de uno de ellos se celebrará en un pueblo de Burgos.

Se trata de la 56ª edición del campeonato de España de caza menor con perro. Esta actividad está organizada por la Real Federación Española de Caza y su fase final se realizará en el pueblo de Villegas durante los días 5 y 6 de diciembre.

Anteriormente, los cazadores participantes compitieron en las semifinales nacionales los días 22 y 23 de noviembre. Estas se llevaron a cabo en los pueblos Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro, ambos en la provincia de Cuenca. En estas fases participaron 54 cazadores y pasaron a la final sólo doce.

Qué es la caza menor con perro En esta modalidad cinegética, el cazador realiza su labor junto a un perro. Ambos deben tener buena compenetración para comprender las señales que el otro le mande. Por ejemplo, que el perro señale a las posibles presas, las levante y obligue a dirigirlas al cazador. Al respecto, este debe tomar decisiones «rápidas y precisas». Por otro lado, el animal ha de ser capaz de atender las instrucciones del cazador. En caza menor se pueden capturar, en Castilla y León, animales como la becada, codorniz, tórtola común, avefría y agachadizas.

El siguiente paso es la ronda decisiva, de la que conocerá al mejor cazador de caza menor con perro de España en este 2025. La final se celebrará en Villegas, un pueblo de Burgos situado entre Villadiego y Sasamón, conocido por su cercanía a la 'Catedral del páramo' de Villamorón.

Allí, en el pueblo, se disputará entre el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre la final del campeonato de España de caza menor con perro. En Villegas, el cazador local Ricardo Ramos defenderá el título obtenido en 2024 en Villadiego. Así, este burgalés buscará obtener su campeonato de España, dado que ya consiguió otro título en 2019 en Osuna, Sevilla.

