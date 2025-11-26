BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un cazador en la media veda. Manuel Barroso | El Norte

El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro

La final de la 56ª edición se celebrará en Villegas los días 5 y 6 de diciembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:56

Comenta

La caza es, para algunos sectores de la población, una actividad que se debería prohibir. Mientras, en el otro extremo están los amantes de esta modalidad, en torno a la que se convocan campeonatos. La final de uno de ellos se celebrará en un pueblo de Burgos.

Se trata de la 56ª edición del campeonato de España de caza menor con perro. Esta actividad está organizada por la Real Federación Española de Caza y su fase final se realizará en el pueblo de Villegas durante los días 5 y 6 de diciembre.

Noticias relacionadas

Codorniz, perdiz y paloma torcaz son las especies más cazadas en Burgos

Codorniz, perdiz y paloma torcaz son las especies más cazadas en Burgos

Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años

Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años

Anteriormente, los cazadores participantes compitieron en las semifinales nacionales los días 22 y 23 de noviembre. Estas se llevaron a cabo en los pueblos Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro, ambos en la provincia de Cuenca. En estas fases participaron 54 cazadores y pasaron a la final sólo doce.

Qué es la caza menor con perro

En esta modalidad cinegética, el cazador realiza su labor junto a un perro. Ambos deben tener buena compenetración para comprender las señales que el otro le mande. Por ejemplo, que el perro señale a las posibles presas, las levante y obligue a dirigirlas al cazador. Al respecto, este debe tomar decisiones «rápidas y precisas». Por otro lado, el animal ha de ser capaz de atender las instrucciones del cazador. En caza menor se pueden capturar, en Castilla y León, animales como la becada, codorniz, tórtola común, avefría y agachadizas.

El siguiente paso es la ronda decisiva, de la que conocerá al mejor cazador de caza menor con perro de España en este 2025. La final se celebrará en Villegas, un pueblo de Burgos situado entre Villadiego y Sasamón, conocido por su cercanía a la 'Catedral del páramo' de Villamorón.

Allí, en el pueblo, se disputará entre el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre la final del campeonato de España de caza menor con perro. En Villegas, el cazador local Ricardo Ramos defenderá el título obtenido en 2024 en Villadiego. Así, este burgalés buscará obtener su campeonato de España, dado que ya consiguió otro título en 2019 en Osuna, Sevilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas: «Nunca pensé que duraría tanto»
  2. 2 Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos
  3. 3 Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore
  4. 4 Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos
  5. 5 Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta
  6. 6 El pueblo de Burgos que celebra su IV Feria de Productores y Artesanía con actividades gratuitas
  7. 7 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  8. 8 El grito contra la violencia machista recorre el centro de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 25 de noviembre
  10. 10 El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro

El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro