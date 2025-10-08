Un pueblo de Burgos acogerá la segunda edición del GEOFest Manta Inés León y Samuel Cristóbal ofrecerán en la iglesia de San Lorenzo de Fuenteodra el espectáculo 'Ellas mienten como mienten los boleros'

ace varias semanas que el verano dijo adiós y aunque el Geofestival Artes Escénicas del Geoparque Las Loras despidió su programación estival a finales de agosto, el evento aún no ha guardado todos sus instrumentos. El GEOFest llega a su fin el próximo domingo, 12 de octubre, con su última propuesta, un concierto teatralizado, 'Ellas mienten como mienten los boleros' protagonizado por la actriz y cantante Inés León junto al guitarrista Samuel Cristróbal.

La cita tendrá lugar en la sede del festival, la iglesia de San Lorenzo Mártir de Fuenteodra, más conocida como La Dama de las Loras. Allí, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que propone «un viaje por las verdades disfrazadas que todos nos contamos para sobrevivir». Así, de la mano de León y de Cristóbal, el público recorrerá las emociones más crudas desnudando las historias que se esconden tras cada melodía.

Y lo hará a través de un repertorio que rinde homenaje a quienes han convertido la mentira en arte: desde los ecos apasionados de María Jiménez, Amália Rodrigues o Rocío Dúrcal, pasando por las mentiras a media luz de Sabina, hasta la elegancia nostálgica de Manuel Alejandro o Armando Manzanero. Un recorrido por la emoción colectiva que hace del bolero un espejo donde mirarse.

Los artistas

Inés León, con su poderosa voz y presencia arrolladora, es una de las artistas más versátiles del teatro musical español. Galardonada como Mejor Actriz en los Premios del Teatro Musical 2011, ha participado en producciones del Teatro Español, el Festival de Almagro o el Festival de Mérida, y recientemente ha brillado como Rosie en el musical 'Mamma Mia'. A su lado, Samuel Cristóbal -también actor, director, compositor y músico- aporta su inconfundible toque de guitarra flamenca contemporánea y una sensibilidad escénica que combina la energía del teatro con la emoción de la música.

La jornada de Fuenteodra servirá además como cierre a una segunda edición de récord, que ha reunido a más de 1.700 espectadores en las distintas localidades del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras y que, con esta última propuesta, aspira a alcanzar los 2.000 asistentes.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo único pueden adquirirse en taquilla antes del inicio de la actuación o de forma anticipada a través del teléfono 616 201 542. El precio es de 12 euros para adultos y 6 euros para menores.