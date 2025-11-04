El pueblo de Burgos que alquila bar y casa por 100 euros al mes Peral de Arlanza, de 170 habitantes censados, busca a alguien que gestione su centro social y dinamice su vida cultural

Sara Sendino Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 17:08

A orillas del río que le da parte de su nombre se erige el municipio de Peral de Arlanza. Una localidad de 170 habitantes censados que ahora busca a una persona que regente su bar social y, además, se quede a vivir en el pueblo.

Así lo comunica el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos, que ha publicado la licitación del bar y la antigua Casa de la Maestra en la plataforma de contratación de la Diputación. Ambos inmuebles se alquilan, en un principio, durante dos años. Sin embargo, este contrato puede ser prorrogado anualmente hasta un máximo de cinco.

El bar de Peral de Arlanza ya se alquiló en febrero de 2024. Ahora, su oferta vuelve a publicarse al mismo precio. El establecimiento hostelero y la casa de este pueblo de Burgos se arriendan de forma conjunta por una cuantía mensual de 100 euros, IVA incluido.

Condiciones para poder alquilar el bar y la casa

Sin embargo, el Ayuntamiento de Peral de Arlanza ha establecido una serie de criterios para adjudicar el contrato de su bar y la Casa de la Maestra. Se puntuarán las ofertas económicas al alza con hasta un punto y la mejora a la baja de los precios de las consumiciones, ya propuestos por el Consistorio del pueblo burgalés, con hasta cinco puntos.

Por otro lado, la experiencia laboral se valorará con hasta tres puntos. Además, el compromiso de empadronamiento en Peral de Arlanza se bonificará con 0,25 puntos por cada persona que se inscriba en este pueblo de Burgos. La persona gerente de este bar debe ofrecer servicio de cafetería, además de bocadillos y, con previo aviso, servicio de comidas.

En cuanto al horario de este bar rural de Burgos, el Ayuntamiento de Peral de Arlanza ha establecido que, de martes a jueves, el local debe permanecer abierto de 13:00 a 23:00 horas. El resto de días, incluidos los festivos, el horario deberá ser de 10:00 a 2:30 horas de la madrugada.

El plazo para presentar las ofertas para gestionar el bar de Peral de Arlanza y poder vivir en la Casa de la Maestra finaliza el lunes, 10 de noviembre, a las 15:00 horas. Las propuestas se enviarán a través de la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos y deberán estar acompañadas por una garantía provisional de 500 euros.

