El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis El Ayuntamiento de Revillarruz espera a una persona que regente su cantina y dé el servicio a sus 326 habitantes

Sara Sendino Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

En un pueblo, el bar no es sólo un bar; es también un lugar de reunión y de encuentro. Por esa razón, muchos municipios de la provincia de Burgos se esfuerzan para que estos locales no cierren y sigan dando un servicio a sus vecinos. Es el caso de Revillarruz.

Este pueblo se sitúa a unos 16 kilómetros de Burgos y cuenta con 326 habitantes censados. Ahora su Ayuntamiento alquila la cantina local, que se ubica en la parte baja de la Casa Consistorial. Son las viejas escuelas que ahora se han reconvertido, en la calle Mayor, número 14, mientras avanza la obra para construir una cantina con vivienda anexa.

Por el momento, Revillarruz alquila las antiguas escuelas como bar. El contrato dura un año y el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ha establecido ciertos criterios de adjudicación. Valorará el precio de alquiler con hasta seis puntos y el haber sido adjudicatario de otras cantinas municipales con otros cuatro puntos.

En cuanto al precio, el Ayuntamiento de Revillarruz alquila el bar municipal por 12,10 euros al mes (diez euros más IVA del 21%). Sin embargo, esta cantidad podrá ser mejorada al alza, tal y como se describe en el pliego de arrendamiento, disponible en la central de contratación de la Diputación de Burgos.

Bar barato y gastos gratis

En este mismo documento, el Ayuntamiento de Revillarruz señala que el Consistorio será el encargado de abonar los gastos de basura, electricidad y calefacción del bar. Por otro lado, sostiene que el horario será de 10:00 a 23:00 horas, con un día de descanso semanal, aunque este es «negociable».

Una vez adjudicado, el bar de Revillarruz no se podrá subarrendar y la persona beneficiaria abonará una fianza de 500 euros. El plazo para presentar ofertas y poder gestionar el bar de este pueblo de Burgos termina el martes, 18 de noviembre, a las 15:00 horas.