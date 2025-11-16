El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural Zorayda Estrella, vecina de Belorado durante casi cuatro años, reabrió el Bar Acha y se convirtió en un ejemplo de integración y de cómo los nuevos pobladores pueden ayudar en la vida social de los pueblos

Zorayda Estrella junto a José María García, concejal de Repoblación, frente al bar que reabrió ella en Belorado.

Hace casi cuatro años Zorayda Estrella Morillo llegó desde Madrid a Belorado, un pueblo de Burgos, para dar una nueva vida al Bar Acha, un negocio familiar cerrado desde hacía varios años que esperaba un impulso.

Ahora, por motivos de salud y familiares, Zorayda ha tenido que regresar a la República Dominicana, dejando atrás una historia de integración, amistad y esfuerzo que refleja el trabajo de repoblación rural que está haciendo desde hace años Belorado. Uno de los primeros pueblos de España en contar con una concejalía de Repoblación.

Zorayda Estrella fue de las primeras personas en llegar cuando Belorado puso en marcha esta concejalía y todo su trabajo por la repoblación y la integración.

El trabajo de Belorado por la repoblación y la integración El Ayuntamiento de Belorado está en contacto y colabora con diversos proyectos de repoblación como el Proyecto Arraigo, que llegó al pueblo en 2020. Pero también con Vente a vivir a un pueblo, Hola Pueblo y más asociaciones con las que tienen contacto, incluida la ONG Accem.

La llegada de esta mujer no solo reactivó un negocio del pueblo cerrado, también aportó energía y nuevas ideas. «No fue fácil al principio, le costó arrancar con el negocio. Pero siempre estuvo dispuesta a ayudar a todo el mundo, sobre todo a los que, como ella, venían a vivir al pueblo», recuerda José María García, concejal de Repoblación e Integración del pueblo.

Una historia que conecta con quien haya buscado un nuevo comienzo

La historia de Zorayda conecta con cualquier persona que haya buscado un nuevo comienzo lejos de su lugar de origen. Su experiencia muestra cómo la repoblación rural no solo es una política municipal, sino una cuestión de personas, vínculos y comunidad.

Durante su estancia en Belorado, de casi cuatro años, formó La Piña, un grupo de amigos entre vecinos y nuevos pobladores de Belorado, que se reunían, se apoyaban y participaban en la vida social. Cada año, el último día de las fiestas de Acción de Gracias de Belorado, lo celebraban juntos con comidas y cenas que se habían convertido en tradición para muchos.

El Bar Acha reabrió y se convirtió en punto de encuentro

Gracias al empeño de Zorayda, el Bar Acha volvió a abrir sus puertas y se convirtió de nuevo en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su hija y sus nietos también formaron parte de esta historia de integración. Mostraron a aquellos que desconfiaban de estos proyectos de repoblación que la llegada de nuevos habitantes es posible, que los pueblos de Burgos tienen potencial y que los nuevos vecinos pueden ayudar a revitalizar la vida social y económica.

El concejal José María García subraya que Zorayda es un ejemplo más de lo que están consiguiendo. Un impacto de la política de repoblación en el pueblo. «Ahora prácticamente todos los negocios de la plaza están abiertos por personas que no son oriundas de Belorado», señala. «Estos ejemplos demuestran que la llegada de nuevos vecinos, aunque a veces se mire con reticencia, preserva la vida de los negocios locales, fortalece al pueblo», añade.

Uno de los principales problemas que encuentran estas personas cuando deciden mudarse a un pueblo es la falta de viviendas en alquiler. La primera opción no suele ser comprar directamente una casa.

La reapertura y la despedida

El Bar Acha ya ha sido asumido por otra emprendedora de una familia que lleva años en el pueblo. Así sigue abierto y activo, colaborando en la economía local.

Mientras tanto, a Zorayda se le hizo una íntima despedida donde quedó claro el poder de la repoblación rural, basada, sobre todo, en los vínculos, esos que dejarán una huella duradera en Belorado, que le desea «la mejor de las suertes en su futuro».