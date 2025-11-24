Un pueblo de Burgos se prepara para acoger la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro Villegas acogerá la competeción el próximo sábado 6 de diciembre

El municipio burgalés de Villegas acogerá el sábado 6 de diciembre, la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro, prueba reina del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza (RFEC). Una final muy esperada en la que el cazador local Ricardo Ramos Rilova defenderá su título de campeón de España, conquistado en 2024 en Villadiego.

El escenario de Villegas, con terrenos amplios, vegetación variada y una perdiz roja autóctona brava, rápida y muy exigente, ofrece un desafío totalmente distinto al de las semifinales, lo que aumenta la expectación deportiva. Se espera una afluencia masiva de público y un ambiente excepcional para ver competir a los 28 mejores cazadores nacionales, clasificados entre los más de 5.000 participantes que han competido en las pruebas locales, comarcales, autonómicas y semifinales nacionales.

Las semifinales Norte y Sur, celebradas este fin de semana en los municipios conquenses de Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro, determinaron a los 24 finalistas que acompañarán en Villegas al campeón vigente, un representante de Canarias, otro de Baleares y otro de Ceuta. En total, 28 participantes disputarán la gran final nacional.

La semifinal Norte se disputó en un coto muy característico de Castilla-La Mancha, con abundancia de conejo y perdices salvajes especialmente difíciles y desconfiadas, que pusieron a prueba la pericia de los 26 participantes, que abatieron un total de 15 perdices y 104 conejos.

El vencedor fue el vasco Mikel Torné, que firmó una actuación sobresaliente con 2 perdices y 7 conejos, sumando 2.850 puntos y dominando la clasificación con solvencia. En segunda posición se situó el gallego Iván Moure, que logró 2 perdices y 6 conejos para un total de 2.600 puntos. El tercer puesto fue para el navarro Peio Beraza, que completó una sólida jornada con 1 perdiz y 6 conejos, acumulando 2.050 puntos. Tras ellos, completaron las doce plazas restantes: César Bayo, Josep Maria Sanfeliu, Alfonso del Sol, José Félix Fernández, Juan Manuel Ballestero, Rubén Fernández, Pablo Martín, Víctor Aldama y Sergio Blanco.

La semifinal Sur ofreció una jornada igualmente exigente, con condiciones de caza duras y muy similares a las de la semifinal Norte, que dieron lugar a enfrentamientos muy igualados y que finalizó con 8 perdices y 77 conejos abatidos en total. El valenciano Carlos Arnau lideró la clasificación con una brillante actuación basada en 3 perdices y 3 conejos, alcanzando 2.400 puntos y rubricando el mejor registro del día. Le siguió el andaluz Francisco López, que obtuvo 1 perdiz y 7 conejos para sumar 2.300 puntos, quedándose muy cerca del liderato. El tercer clasificado fue también andaluz, José Antonio López, que consiguió 1 perdiz y 6 conejos y totalizó 2.050 puntos. Completaron las restantes plazas de finalistas: José Luis Martín, Jaime Cubillo, Fernando del Campo, Francisco Luis Delgado, Víctor Manuel Ortiz, Jesús Lozano, José Luis Vivas, Enrique Martín y Rafael Martínez.

Con los finalistas confirmados y el terreno en perfectas condiciones, Villegas se prepara para recibir a miles de aficionados en lo que promete ser una de las finales más emocionantes de los últimos años.

La visita al cazadero tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre, donde los finalistas podrán conocer las características de un coto en el que la brava perdiz roja castellana volverá a ser la gran protagonista de una prueba que decidirá al mejor competidor de caza menor con perro de 2025.

La final del LVI Campeonato de España de Caza Menor con Perro contará con el patrocinio oficial de Browning, Winchester, Legia y Miroku y con la colaboración de Mutuasport, Cinegética, ISUZU, AVIS, Diputación de Burgos, Ayuntamiento de Villegas, HART, Benisport, revista Trofeo e Iberalia GO.

Resultados semifinal Norte

1º Mikel Torné (País Vasco) – 2.850 puntos

2º Iván Moure (Galicia) – 2.600 puntos

3º Peio Beraza (Navarra) – 2.050 puntos

4º César Bayo (Navarra) – 1.850 puntos

5º Josep Maria Sanfeliu (Cataluña) – 1.800 puntos

6º Alfonso del Sol (Cataluña) – 1.800 puntos

7º José Félix Fernández (Navarra) – 1.800 puntos

8º Juan Manuel Ballestero (Aragón) – 1.800 puntos

9º Rubén Fernández (La Rioja) – 1.750 puntos

10º Pablo Martín (Aragón) – 1.750 puntos

11º Víctor Aldama (La Rioja) – 1.750 puntos

12º Sergio Blanco (Aragón) – 1.750 puntos

Resultado Semifinal Sur

1º Carlos Arnau (C. Valenciana) – 2.400 puntos

2º Francisco López (Andalucía) – 2.300 puntos

3º José Antonio López (Andalucía) – 2.050 puntos

4º José Luis Martín (Madrid) – 1.300 puntos

5º Jaime Cubillo (Extremadura) – 1.300 puntos

6º Fernando del Campo (Madrid) – 1.250 puntos

7º Francisco Luis Delgado (Andalucía) – 1.250 puntos

8º Víctor Manuel Ortiz (Murcia) – 1.000 puntos

9º Jesús Lozano (Extremadura) – 1.000 puntos

10º José Luis Vivas (Andalucía) – 1.000 puntos

11º Enrique Martín (C. Valenciana) – 1.000 puntos

12º Rafael Martínez (Castilla la Mancha) – 800 puntos

