Parada de bus de la Florida, en Belorado. JCR

El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta

Belorado y su comarca van a recoger firmas para su instauración, ya que la zona sí figura en el listado de Transportes que ahora se desdice y atribuye su inclusión a un error

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:35

La Junta de Castilla y León ha excluido a una comarca de Burgos de la gratuidad del transporte. Se trata de Belorado y su comarca y el pueblo y toda la zona han respondido de manera contundente, expresando su «rechazo» con la elevación de una moción en el Pleno de Belorado, aprobada por unanimidad, y con una recogida de firmas.

La concejala responsable de las áreas de Desarrollo, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Belorado, Mercedes Eguíluz, ha explicado que, en mayo de este año, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba «la gratuidad del transporte» para todos aquellos empadronados en la comunidad.

Entre ellas, y en un anexo a la nota general de la Junta de Castilla y León, figuraban, entre otras, como rutas objeto de gratuidad: Cerezo de Río Tirón - Burgos, por Castil de Peones; Pradoluengo – Belorado; Cerratón de Juarros - Olmos de Atapuerca; Burgos – Belorado; y Burgos – Rubena. Todas ellas operadas por la concesionaria Autobuses Jiménez – Logroza.

El Ayuntamiento de Belorado está «enfadado y asombrado»

El Ayuntamiento ha expresado su particular «enfado y asombro» ante cómo se han sucedido los acontecimientos en relación con la implantación de la tarjeta única de transporte 'Buscyl'. Por eso, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar «la gratuidad de las rutas de transporte de viajeros» que unen Belorado y su comarca «con la capital de la provincia».

Cartel de recogida de firmas.
Cartel de recogida de firmas. BC

Las personas interesadas en firmar pueden acercarse al Ayuntamiento de Belorado de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, o a la Oficina de Turismo de la villa beliforana, de lunes a sábado de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 horas. Han encabezado esta recogida de firmas con el título 'Por un servicio justo para todos'.

El Ayuntamiento recibió la solicitud para instalar una parada inteligente

Se las prometían muy felices ya en la comarca porque, en el mes de julio, el Ayuntamiento de Belorado recibió la solicitud de autorización por parte de la adjudicataria del contrato para la instalación en el municipio de una parada inteligente de las 337 previstas en toda la comunidad.

Sin embargo, apunta Eguíluz, atendiendo al listado definitivo de la Junta sobre las rutas bonificadas, observaron «con perplejidad» que ninguna de ellas estaba incluida en esa relación. Y que las dos únicas rutas asignadas a la empresa Logroza que sí figuran en el listado tienen origen y destino en municipios que «se sitúan a 27 y 24 kilómetros de Belorado: Arraya de Oca – Burgos y Galarde – Burgos». El Ayuntamiento de Belorado dio traslado de esta situación a la Dirección General de Transportes y Logística.

Si han aparecido en algún listado de gratuidad ha sido por error

La respuesta de la administración autonómica fue que esas rutas son regulares de concesiones nacionales que, al no ser de titularidad ni gestión autonómica, no serían gratis. Y que si han aparecido en algún listado, ha sido «por error», por lo que piden disculpas por las molestias generadas.

El desaguisado generado por la Junta de Castilla y León es aún mayor. A pesar de esa respuesta, el pasado 23 de septiembre, Transportes procedió a acometer los trabajos de acondicionamiento previos a la instalación definitiva de la señal-tótem de la parada inteligente de Belorado.

Ese poste permite a los usuarios consultar el saldo, validar recargas y acceder a la información en tiempo real sobre el estado de unas rutas bonificadas de transporte de las que «paradójicamente ninguno de los vecinos de la comarca de Belorado podría beneficiarse», explica Eguíluz.

Los usuarios no pueden hacer uso del bono rural gratuito de transporte a la demanda

El enfado de toda la población de esta comarca es mayúsculo, porque los usuarios tampoco pueden hacer uso del bono rural gratuito de transporte a la demanda, ya que nunca se ha puesto en marcha, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Desde el Consistorio beliforano entienden que el agravio comparativo «es más que evidente».

El alcalde de Belorado, Álvaro Eguíluz, ya lo ha denunciado por carta a la Consejería de Transportes, a la Diputación de Burgos, a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos y a los procuradores en las Cortes de Castilla y León por Burgos.

En esa misiva, el regidor explica que todos los servicios sanitarios, educativos y de cualquier otra índole de tipo administrativo de referencia se sitúan en la ciudad de Burgos, a unos 45 kilómetros de distancia de Belorado, estando comunicados a través de una carretera nacional con un importante volumen de tráfico pesado.

Por eso, piden que se ponga en marcha el programa de transporte a la demanda para la Zona Básica de Salud de Belorado, de manera similar a otras comarcas de la provincia de Burgos, y la reducción del 100% del importe sobre las tarifas actuales de las rutas comarcales.

