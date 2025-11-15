BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vista de Cascajares de la Sierra, en Burgos. Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra

El pueblo de Burgos que vende ocho parcelas para construir casas y atraer nuevos vecinos

Los terrenos que enajena el Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra cuestan entre 10.000 y 19.000 euros

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

Un pueblo de Burgos vende ocho parcelas para construir futuras viviendas. Se trata de Cascajares de la Sierra, un municipio que cuenta con 27 habitantes censados y que se encuentra a unos 46 kilómetros de Burgos.

El Ayuntamiento de la localidad ha acordado vender estas ocho fincas con el fin de que haya más casas en el pueblo de Burgos y, probablemente, se sumen algunos habitantes más a su padrón. Uno de los requisitos es que las parcelas «tienen como destino la construcción de viviendas».

Estas fincas se encuentran cerca del núcleo de Cascajares de la Sierra y miden entre 224 y 401 metros cuadrados. Respecto a su precio, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ha establecido unas cuantías mínimas que deberán ser mejoradas al alza por las personas interesadas en comprar las parcelas. Van desde los 10.800 hasta los 19.400 euros, IVA incluido, como se comprueba en esta tabla:

Como se observa, cinco de las parcelas que vende el Consistorio de Cascajares de la Sierra se encuentran en la travesía Príncipes. Otras dos se sitúan en el término Arreínes y, otra, en Prados Carrera, de acuerdo con el pliego de la venta, disponible en la sede electrónica de la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos.

Según el citado documento, cada persona podrá presentar ofertas para más de una parcela, pero cada propuesta deberá ser entregada de forma individual. Asimismo, para presentar una oferta de compra de alguna de las parcelas de Cascajares de la Sierra, las personas interesadas deberán abonar una garantía provisional del 3% del precio propuesto por el Ayuntamiento.

Las casas deben estar construidas en cinco años

En cuanto a los criterios de adjudicación de las parcelas, el Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra ha establecido que el precio podrá otorgar hasta 80 puntos. El orden de presentación de las ofertas también se valorará con hasta diez puntos. Por último, el mejor cumplimiento de las normas urbanísticas se premiará con hasta diez puntos.

Por último, el Consistorio de este pueblo de Burgos ha establecido que, una vez otorgadas las parcelas, las casas deben estar construidas en un «plazo de cinco años». Las propuestas se pueden enviar por la plataforma de la Diputación, entregar en el Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra o por correo electrónico hasta el miércoles, 26 de noviembre, a las 13:00 horas.

