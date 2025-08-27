Los 24 pueblos de Burgos que disfrutarán de las actuaciones del programa Dinamiz-ARTj En Castilla y León se han sumado a la iniciativa un total de 61 municipios que acogerán 399 actuaciones

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), ambos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), pondrán en marcha la tercera edición del programa Dinamiz-ARTj desde el 1 de septiembre, con un total de 399 actuaciones en 61 municipios de transición justa en Castilla y León, 24 de ellos en la provincia burgalesa.

En la primera edición participaron 199 artistas en 136 ayuntamientos, mientras que la segunda edición contó con 165 municipios adheridos. Ahora, en la tercera edición, son 174 ayuntamientos, el 88 por ciento del total de los municipios de transición justa de todo el país, donde 309 artistas de música, teatro y danza han planteado 388 propuestas artísticas que desarrollarán en las 1.095 actuaciones que están previstas a fecha de hoy, pendientes de la formalización de nuevos contratos.

Esta iniciativa, que busca dinamizar la actividad cultural en estos territorios, incrementa el alcance de ediciones anteriores, lo que «pone de manifiesto la buena acogida de Dinamiz-ARTj, que se está consolidando como una de las principales ofertas en una parte del territorio nacional que requiere de proyectos de dinamización cultural», ha explicado la directora general de CIUDEN, Yasodhara López.

En Castilla y León

En concreto, en el caso de Castilla y León, se han sumado a esta edición en la provincia de Palencia Castrejón de la Peña, La Pernía, Mantinos, Salinas de Pisuerga, San Cebrian de Mudá, Villalba de Guardo, Barruelo de Santullán, Cervera de Pisuerga, Santibáñez de la Peña, Velilla del Río Carrión y Guardo, en el convenio de transición justa de Guardo-Velilla.

En la provincia de León, se han adheridos en esta ocasión Bembibre, Berlanga del Bierzo, Cabrillanes, Cubillos del Sil, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Noceda del Bierzo, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Ponferrada, San Emiliano, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villagatón, Villablino, en el convenio de Bierzo-Laciana, a los que se suman Boñar, Cistierna, Matallana de Torío, La Pola de Gordón, La Robla, Sabero, Valderrueda, Valdepiélago y Villamanín, en el caso del convenio Montaña Central Leonesa-La Robla.

Los ayuntamientos participantes en la provincia de Burgos son Ameyugo, Berberana, Bozoó, Busto de Bureba, Cascajares de Bureba, Cillaperlata, Cubo de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta-Urria, Miraveche, Navas de Bureba, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Quintanaélez, Santa Gadea del Cid, Santa María Rivarredonda, Villanueva de Teba, Oña, Trespaderne, Valle de Tobalina, Medina de Pomar y Miranda de Ebro, pertenecientes al convenio de transición justa de Garoña. En el marco de este convenio, se suman también tres municipios de la provincia de Álava: Lantarón, Ribera Baja y Valdegobía, donde tendrán lugar 21 actuaciones.

Actualmente la ejecución de estas actuaciones supone una inversión en cultura en los municipios de transición justa de cerca de tres millones de euros, generando empleo directo e indirecto con artistas, empresas de soporte técnico y empleo local. Asimismo, La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía en Ponferrada son durante todo el año escenarios donde se desarrolla la programación cultural de Dinamiz-ARTj y como tales, en estas instalaciones se podrá continuar disfrutando de las actuaciones del programa.

Toda la programación de Dinamiz-ARTj puede consultarse en su página www.dinamizartj.com y seguirse en sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.