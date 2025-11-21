Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere El precio ha vuelto a aumentar con respecto a años anteriores, con la capital provincial a la cabeza

Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025

El mercado inmobiliario en Burgos, a pesar de los precios a los que se encuentra la vivienda, se encuentra en un momento dulce. En lo que va de año 2025, se han firmado 5.221 contratos de compraventa de vivienda en la provincia, según los datos publicados por el Portal Estadístico del Notariado. Esto ya supone un aumento con respecto al año pasado.

Se da una circunstancia en el mercado burgalés: cuanto más alto está el metro cuadrado, más contratos de este tipo se han firmado. Sobre todo destacan los acuerdos sobre viviendas de segunda mano, que equivalen a casi un 90% del total. En cuanto al tipo de inmueble, predomina la adquisición de pisos: un 75% frente al 25% de casas.

En cuanto al precio del metro cuadrado, según el mismo portal, su valor ha ido fluctuando durante los últimos diez años. Durante este año, se ha producido un aumento del 4,43%. Si se mantiene la tendencia de anteriores ejercicios, es probable que este siga aumentando aún más.

En comparación con otros puntos de la comunidad autónoma, Burgos se sitúa como la segunda provincia más cara para este tipo de operaciones, por detrás de Valladolid. La sigue muy de cerca Salamanca y, con algo más de distancia, Segovia y Soria.

Burgos, Miranda de Ebro y Aranda lideran como localidades donde más viviendas se venden

La capital provincial es el punto donde se firman la mitad de los contratos de este tipo: 2.629. Dentro de este número, si nos fijamos en los barrios más populares para estas operaciones, resalta el código postal 09007, que incluye zonas como Gamonal, Villafría o San Cristóbal. Solo en esta zona se han cerrado 807 acuerdos de este tipo.

Su contraparte es la zona compuesta por el código 09004, que incluye parte de la Avenida Arlanzón, la Calle Vitoria y la Avenida de la Paz. En esta área, que también es la más cara de toda la ciudad, se han firmado 193 contratos de compraventa de vivienda.

Por otra parte, las localidades donde más acuerdos de esta clase se han cerrado son Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina de Pomar. Una de las zonas más caras para adquirir una vivienda, incluso más que algunas zonas de la capital provincia, es en el Condado de Treviño, que lidera el ranking del coste por metro cuadrado y de importe medio a gastar.

La gente que más vivienda compra en Burgos tiene entre 41 y 50 años

El abanico de edades que compran una vivienda en Burgos es bastante amplio. Sin embargo, según la información recogida por el portal, la gente que más compra una vivienda en la provincia tiene entre 41 y 50 años, seguidos por el rango de edad anterior, entre 31 y 40. Entre ellos, se reparten el 50% de estas acciones a nivel provincial.

En cuanto a su lugar de procedencia, la inmensa mayoría de los compradores son españoles, con un 90% total de las operaciones realizadas en los últimos doce meses. Dentro de los extranjeros, la nacionalidad más común de los mismos son los rumanos, seguidos de marroquíes y colombianos.

