BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja observa los anuncios en una inmobiliaria. AMR

Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere

El precio ha vuelto a aumentar con respecto a años anteriores, con la capital provincial a la cabeza

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

El mercado inmobiliario en Burgos, a pesar de los precios a los que se encuentra la vivienda, se encuentra en un momento dulce. En lo que va de año 2025, se han firmado 5.221 contratos de compraventa de vivienda en la provincia, según los datos publicados por el Portal Estadístico del Notariado. Esto ya supone un aumento con respecto al año pasado.

Se da una circunstancia en el mercado burgalés: cuanto más alto está el metro cuadrado, más contratos de este tipo se han firmado. Sobre todo destacan los acuerdos sobre viviendas de segunda mano, que equivalen a casi un 90% del total. En cuanto al tipo de inmueble, predomina la adquisición de pisos: un 75% frente al 25% de casas.

En cuanto al precio del metro cuadrado, según el mismo portal, su valor ha ido fluctuando durante los últimos diez años. Durante este año, se ha producido un aumento del 4,43%. Si se mantiene la tendencia de anteriores ejercicios, es probable que este siga aumentando aún más.

En comparación con otros puntos de la comunidad autónoma, Burgos se sitúa como la segunda provincia más cara para este tipo de operaciones, por detrás de Valladolid. La sigue muy de cerca Salamanca y, con algo más de distancia, Segovia y Soria.

Burgos, Miranda de Ebro y Aranda lideran como localidades donde más viviendas se venden

La capital provincial es el punto donde se firman la mitad de los contratos de este tipo: 2.629. Dentro de este número, si nos fijamos en los barrios más populares para estas operaciones, resalta el código postal 09007, que incluye zonas como Gamonal, Villafría o San Cristóbal. Solo en esta zona se han cerrado 807 acuerdos de este tipo.

Su contraparte es la zona compuesta por el código 09004, que incluye parte de la Avenida Arlanzón, la Calle Vitoria y la Avenida de la Paz. En esta área, que también es la más cara de toda la ciudad, se han firmado 193 contratos de compraventa de vivienda.

Por otra parte, las localidades donde más acuerdos de esta clase se han cerrado son Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina de Pomar. Una de las zonas más caras para adquirir una vivienda, incluso más que algunas zonas de la capital provincia, es en el Condado de Treviño, que lidera el ranking del coste por metro cuadrado y de importe medio a gastar.

Noticias relacionadas

Aranda contará con 38 viviendas colaborativas promovidas por la Junta

Aranda contará con 38 viviendas colaborativas promovidas por la Junta

Sale a la venta la Casa Doña Sancha, una joya viva del patrimonio de Covarrubias

Sale a la venta la Casa Doña Sancha, una joya viva del patrimonio de Covarrubias

Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente

Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente

La gente que más vivienda compra en Burgos tiene entre 41 y 50 años

El abanico de edades que compran una vivienda en Burgos es bastante amplio. Sin embargo, según la información recogida por el portal, la gente que más compra una vivienda en la provincia tiene entre 41 y 50 años, seguidos por el rango de edad anterior, entre 31 y 40. Entre ellos, se reparten el 50% de estas acciones a nivel provincial.

En cuanto a su lugar de procedencia, la inmensa mayoría de los compradores son españoles, con un 90% total de las operaciones realizadas en los últimos doce meses. Dentro de los extranjeros, la nacionalidad más común de los mismos son los rumanos, seguidos de marroquíes y colombianos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  2. 2 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  3. 3 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  4. 4 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  5. 5 Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional
  6. 6 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa
  7. 7 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  8. 8 El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva
  9. 9 No todos los desodorantes son iguales: un experto da la claves para controlar el sudor y el mal olor
  10. 10 Figoli plantea que las obras de El Plantío puedan comenzar al final de temporada 26-27

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere

Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere