Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Burgos. BC

Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

El 75% de las reprimendas impuestas están relacionadas con los límites de velocidad

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:21

En las carreteras burgalesas se circula más rápido de lo que se debería. Esa es la conclusión que se puede extraer a partir de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en los que vienen recogidos los principales motivos por los cuales se multa a los conductores en nuestra provincia.

En total, durante el pasado año 2024, se impusieron 92.535 denuncias, siendo tres cuartas partes de las mismas (69.818) registradas gracias a radares fijos o móviles. Por otra parte, destacan las infracciones relacionadas con la ITV, por circular sin el cinturón puesto o utilizando el teléfono móvil.

92.535 Multas impuestas en Burgos

Alrededor de la provincia se han registrado 92.535 sanciones de tráfico.

Del total, 50.837 de las multas fueron tramitadas en la capital provincial, según recoge la memoria publicada por la Policía Local de Burgos. Igualmente, el 15% de estas se deben a excesos de velocidad, especialmente en vías cuyo límite es de 30 kilómetros por hora, con 1.591 vehículos sancionados.

A pesar del amplio número de infracciones registradas por la DGT durante 2024, nada tienen que ver con las registradas en periodos como 2022 o 2021. Ambos años superaron con creces las 100.000 multas impuestas, cifra que bajó drásticamente durante 2023.

En comparación con el resto de provincias que componen la comunidad autónoma, la nuestra entra de lleno en el podio. Solo es superada por León como el territorio en el que más acciones de este tipo se sancionan. Por detrás se encuentran Valladolid, Segovia y Soria.

En cuanto al resto del país se refiere, Burgos se encuentra en la parte media alta de la tabla. La DGT recoge los datos de 43 provincias: deja fuera a las de las comunidades de Cataluña y País Vasco tras cedereles las competencias de tráfico. Dentro de ese número, Burgos figura como la vigésima provincia con más multas impuestas, ranking que lidera Madrid, con más de 650.000, seguida de Málaga y Cádiz.

Las multas han aumentado ligeramente en Burgos con respecto al anterior ejercicio, siendo principal artífice de ello las sanciones relacionadas con los límites de velocidad. Estas suponen más de tres cuartos de las infracciones recogidas según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico. Por otro lado, la capital burgalesa es donde más reprimendas se aplican, con más de la mitad del total.

