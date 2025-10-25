La renta media escala un 6,72% en Burgos, pero mantiene enormes diferencias en la provincia Burgos se consolidó en 2023 como la octava provincia con mayor renta media personal. Las pensiones ya superan el 25% de las rentas totales de la provincia

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

A pesar de los numerosos vaivenes sufridos en las dos últimas décadas, Burgos se mantiene como una de las provincias más 'ricas' de España, al menos en términos de renta per cápita.

Así lo muestran los últimos datos del Atlas de Distribución de Rentas publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un ambicioso estudio que aborda la realidad española desde diferentes prismas, como la demografía o la riqueza. Y mientras Burgos muestra una fotografía preocupante respecto al primer ámbito, no así en el segundo.

19.467 Euros La renta bruta media personal de la provincia de Burgos ascendió en 2023 hasta los 19.467 euros, la octava más alta de España, mientras que la renta neta media se quedó en 15.988 euros.

No en vano, en 2023, Burgos fue la octava provincia con mayor renta bruta media personal, elevándose hasta los 19.467 euros, lo que supuso un avance más que significativo del 6,72% respecto a los datos del año anterior. El incremento desde 2015, primer ejercicio de la serie histórica del Atlas de Distribución de Renta, se eleva hasta el 35,49%.

Así, sólo siete provincias españolas presentan una renta per cápita más elevada que Burgos, con Guipúzcoa a la cabeza (23.614 euros brutos), seguida por Madrid (23.159) y Vizcaya (22.562 euros). También aparecen en la parte alta de la tabla provincias como Barcelona, Álava, Navarra y Baleares.

De esta forma, y exceptuando a las tres provincias vascas, Burgos es la provincia con mayor renta per cápita de todos sus territorios limítrofes, superando en un 6,9% el índice general de Castilla y León (18.200 euros) y en un 5,4% la renta media del conjunto del territorio nacional (18.457 euros).

Eso sí, la situación cambia de manera considerable si se atiene a la renta bruta por hogar. Y es que, a pesar de que este índice se incrementó en Burgos en un 6,26% en el último ejercicio de estudio hasta los 44.572 euros, se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 2023 en 47.046.

En este caso, la clasificación nacional está encabezada por Madrid, con una renta bruta media por hogar de 60.303 euros, seguida por Baleares (56.349 euros) y Barcelona (56.212). Burgos, por su parte, se sitúa en la décimo novena posición.

¿Y a qué se debe esta diferencia de resultados entre renta personal y renta por hogar? Pues básicamente a la configuración de los propios hogares. Burgos, al ser una provincia eminentemente envejecida, cuenta con un menor número medio de personas ocupadas en cada hogar, y eso distorsiona la estadística.

En todo caso, los datos del Atlas de Distribución de Renta ahondan en la realidad de la España a dos velocidades, con diferencias más que significativas entre las zonas más dinámicas del norte frente al sur peninsular.

Pueblo 'rico' vs pueblo 'pobre'

Unas diferencias que también se observan dentro de la propia provincia de Burgos. Y es que, la renta per cápita de Hortigüela (28.114 euros brutos), el municipio más 'rico' de la provincia de acuerdo al INE, casi duplica a la de Anguix, que en 2023 fue el municipio más 'pobre' de Burgos con apenas 14.425 euros de renta bruta media personal.

En este caso, las mayores rentas se observan, a grandes rasgos, en la zona central de la provincia, en municipios como el mencionado Hortigüela, así como Susinos del Páramo (26.496 euros) o Mahamud (26.452 euros), mientras el norte y el sur de la provincia presentan peores registros.

También existen diferencias significativas, aunque en menor orden de magnitud, entre los tres grandes municipios. Así, Burgos capital cerró 2023 con una renta bruta media personal de 20.512 euros, mientras que Miranda presentó un índice de 18.500 euros y Aranda de Duero de 17.777 euros.

Por su parte, atendiendo a la otra gran variable de estudio de Distribución de Rentas, como es la renta bruta media por hogar, es Pampliega el municipio con mejores datos, con 84.849 euros en 2023, seguido por Susinos del Páramo (70.455 euros) y Castrillo del Val (62.686 euros). En el lado contrario de la estadística aparece Villafruela (27.307 euros).

Cada vez más pensionistas

Ahora, vistos todos estos datos, cabe preguntarse ¿de dónde vienen esas rentas? Esa es precisamente otra de las cuestiones que aborda el Atlas de Distribución de Rentas del INE. Y la fotografía de situación que arroja Burgos en este sentido es curiosa. No en vano, al tratarse de una de las provincias más envejecidas de España, el peso de los pensionistas en la economía burgalesa es muy significativa.

De acuerdo a los datos de 2023, el 25,4% de las rentas totales, es decir, algo más de la cuarta parte, llegaron vía pensiones, fundamentalmente contributivas. No se trata de un dato menor, teniendo en cuenta que la media española se situó en ese ejercicio en el 20,2%, cinco puntos porcentuales menos.

Esa diferencia se traslada también a las rentas por salarios. En 2023, el 58,3% de los ingresos de los burgaleses llegaron por sueldos por cuenta ajena, dos puntos menos que la media nacional.