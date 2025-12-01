Adjudican la actualización del proyecto de la A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite con Valladolid El Ministerio de Transportes encarga la actualización del proyecto del tramo, cuya ejecución se ha presupuestado en unos 116 millones de euros

BURGOSconecta Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

Nuevo paso para completar la Autovía del Duero. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) la actualización del proyecto del tramo de la A-11 comprendido entre la localidad ribereña de Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid.

Se trata de un tramo de alrededor de 12 kilómetros que supone la prolongación de la variante de Aranda, operativa desde hace años. Un tramo que se diseñó en su día, pero que al no haberse ejecutado aún deberá modificar su proyecto para adaptarlo a los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable.

El tramo, pues, arranca en el enlace de la N-122 con la Variante de Aranda, que actualmente está en ejecución. A partir de ahí discurrirá de manera más o menos paralela a la N-122 hasta el límite provincial con Valladolid, donde enlazará con el siguiente tramo, cuyo proyecto de trazado y constructivo también debe ser actualizado. En presupuesto de ejecución estimado para el tramo burgalés asciende a unos 116 millones de euros.

En el tramo objeto del estudio, la conexión actual se realiza a través de la carretera convencional N-122. Actualmente, dicha carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30%) que dificulta la circulación, ya que éstos circulan a menudo en forma de convoyes.

Esta circunstancia dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce. Como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.