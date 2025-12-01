BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de la A-11 en una imagen de archivo. BC

Adjudican la actualización del proyecto de la A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite con Valladolid

El Ministerio de Transportes encarga la actualización del proyecto del tramo, cuya ejecución se ha presupuestado en unos 116 millones de euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:10

Comenta

Nuevo paso para completar la Autovía del Duero. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) la actualización del proyecto del tramo de la A-11 comprendido entre la localidad ribereña de Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid.

Se trata de un tramo de alrededor de 12 kilómetros que supone la prolongación de la variante de Aranda, operativa desde hace años. Un tramo que se diseñó en su día, pero que al no haberse ejecutado aún deberá modificar su proyecto para adaptarlo a los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable.

El tramo, pues, arranca en el enlace de la N-122 con la Variante de Aranda, que actualmente está en ejecución. A partir de ahí discurrirá de manera más o menos paralela a la N-122 hasta el límite provincial con Valladolid, donde enlazará con el siguiente tramo, cuyo proyecto de trazado y constructivo también debe ser actualizado. En presupuesto de ejecución estimado para el tramo burgalés asciende a unos 116 millones de euros.

Noticias relacionadas

Transportes licita por 10,3 millones la conservación de 138 kilómetros de carreteras en Burgos durante tres años

Transportes licita por 10,3 millones la conservación de 138 kilómetros de carreteras en Burgos durante tres años

El BEI financiará con 1.700 millones de euros el Ave entre Burgos y Vitoria

El BEI financiará con 1.700 millones de euros el Ave entre Burgos y Vitoria

Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos

Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos

Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos

Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos

En el tramo objeto del estudio, la conexión actual se realiza a través de la carretera convencional N-122. Actualmente, dicha carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30%) que dificulta la circulación, ya que éstos circulan a menudo en forma de convoyes.

Esta circunstancia dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce. Como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España
  2. 2 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  3. 3 Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
  4. 4 Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
  5. 5 Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros
  6. 6 Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
  7. 7 Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
  8. 8 Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 30 de noviembre
  10. 10 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Adjudican la actualización del proyecto de la A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite con Valladolid

Adjudican la actualización del proyecto de la A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite con Valladolid