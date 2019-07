Los agentes dejarán la disponibilidad absoluta hasta que se apruebe la compensación económica prometida Comisaría de la Policía Local de Aranda de Duero. / S. G. Policía Local y Ayuntamiento llegaron a un acuerdo hace cinco meses que el Consistorio ha incumplido SUSANA GUTIÉRREZ Aranda de Duero Miércoles, 31 julio 2019, 19:05

Los agentes de la Policía Local de Aranda de Dueroabandonarán su disponibilidad absoluta hasta que el Ayuntamiento cumpla lo pactado y apruebe la compensación económica que se acordó en el mes de marzo. Hace cinco meses se llegó a un consenso, a través del cual los agentes se comprometían a esa disponibilidad a cambio de una remuneración económica que «suponía un considerable ahorro teniendo en cuenta que se habían jubilado nueve policías», según mantienen los representantes sindicales a través de un comunicado. En el texto se detalla que, a partir de ese momento, llegaron los problemas y finalmente no se ha aprobado. A pesar de ello, los agentes sí que han cumplido la parte de su acuerdo. «Perdiendo derechos, días de vacaciones y asumiendo entre tres agentes el trabajo que correspondería a 7 u 8 policías. En definitiva, presentado un servicio mermado y sin suficientes efectivos con el peligro que esto conlleva para los propios policías y para la Seguridad Ciudadana», mantienen. Los agentes afirman que se ha llegado a «una situación límite», por la «dejadez e irresponsabilidad» de los representantes municipales. «Aranda no se merece una clase política que no tiene palabra. El problema lo sufrirán los ciudadanos y el servicio público que se presta», insisten.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Fernando Chico, ha mostrado su apoyo a los agentes y ha culpado a sus antecesores en el cargo de la situación. «Está claro que ha habido tiempo suficiente y no se ha cumplido», indica. Chico detalla que se tienen que ultimar los informes, llevar el asunto a comisión informativa de Personal y aprobarlo en pleno. Una remuneración económica que, desvela, se fijó en 500 euros agente por mes. «Hasta que se solucione se podría dar el caso que los turnos no se puedan cubrir, hay turnos de tres personas si hay alguna persona baja o indisposición», indica.