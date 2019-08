Miss Caffeina: «Nuestra música tiene mucha influencia de Mecano, sobre todo de Nacho» Alberto Jiménez, cantante de Miss Caffeina. / Miss Caffeina Miss Caffeina vuelve a Sonorama Ribera, un grupo que ha pasado prácticamente por todos los escenarios | No olvidan los momentos especiales que el festival ha aportado a su carrera musical y lo califican como su «festival preferido» SUSANA GUTIÉRREZ Jueves, 8 agosto 2019, 14:08

Miss Caffeina vuelve a Sonorama Ribera. El grupo ha pasado prácticamente por todos los escenarios del festival de Aranda de Duero. Primero siendo prácticamente unos desconocidos para, años después, convertirse en cabezas de cartel del evento musical. No olvidan momentos especiales que el festival ha aportado a su carrera musical como compartir escenario con artistas de la talla de Raphael y el Dúo Dinámico. Esta noche escribirán una nueva página en su estrecha relación con Sonorama. Hablamos con Alberto Jiménez, cantante de Miss Caffeina.

- ¿Se puede decir que Sonorama Ribera fue el debut de Miss Caffeina en festivales?

- Es verdad. Fue uno de los primeros festivales que hicimos, seguramente el primero. Desde el principio, incluso cuando acabábamos de sacar el primer disco y no éramos ni conocidos, en Sonorama apostaron mucho por nosotros, es algo que no olvidamos. Por ello, se convirtió en nuestro festival favorito y no lo digo porque estemos hablando ahora de Sonorama, siempre decimos, en todos los sitios, que es nuestro festival preferido.

- Y eso tendrá un por qué.

- Es un festival que tiene bastante solera, pero sin perder nunca su esencia. Hay festivales que están muy de moda, pero el público va solo por decir que ha ido a un festival y no por la música. A Sonorama la gente va a escuchar música, a conocer nuevos grupos y a disfrutar de sus grupos favoritos. Se nota la energía y el ambiente cuando tocas allí. Nosotros hemos tocado en todos los escenarios del recinto, en la plaza del Trigo también. A parte, le tengo un especial cariño porque me ha dado la posibilidad de cantar con Raphael, con el Dúo Dinámico y, este año, con Nacho Cano.

- Por lo tanto, se confirma que Alberto Jiménez estará el sábado en la vuelta de Nacho Cano a los escenarios. ¿Escucharemos Héroes de la Antártida?

- Sí. No sé si se podía decir qué canción era, pero es evidente, porque hemos hecho una versión en el disco homenaje a Descanso Dominical. Pero igual hay más de una canción… Ahí lo dejo.

- Un hito conseguir que 22 años después Nacho Cano se vuelva a subir a un escenario.

-Imagínate… Yo que soy superfan de Mecano desde pequeño, tengo toda su discografía original comprada y he de decir que en la música de Miss Caffeina han influido mucho las canciones de Mecano y, en concreto, las de Nacho. Lo del sábado va a ser una cosa increíble. Estoy emocionado, nervioso y con ganas. Al final, Sonorama ha conseguido desde hace unos años que el festival sea un tipo de referencia para gente que no es tan fan de los festivales, porque han logrado congregar a gente muy diversa: a Raphael, Dúo Dinámico… Se han convertido en conciertos superespeciales.

-Miss Caffeina estuvo como sorpresa en la Plaza del Trigo en el año 2016. ¿Ganas de repetir?

- Nos encantaría, la verdad. Porque fue increíble. Fue una actuación sorpresa y siempre tienes la cosa de si la gente va a responder como si fuera un concierto nuestro anunciado, y fue impresionante. De los conciertos más bonitos que hemos dado. Además, es raro, porque habitualmente los grupos tocan en la plaza del Trigo y se confirman para el escenario principal y nosotros lo hicimos al revés. Nunca habíamos pasado por la plaza del Trigo y teníamos la espinita. Me encantó.

- Las letras del grupo son una referencia, siempre con un mensaje, con una reivindicación. De alguna manera, se ha conseguido crear conciencia social.

- Tampoco ha sido nunca la intención, hablamos de lo que nos pasa. Al final, nadie somos especiales y nos suceden las mismas cosas. Es muy fácil identificarse. Lo que tú estás contando en una canción seguro que le hay pasado a alguien, eso es lo maravilloso. En los últimos discos, hemos notado más que la gente viene más a darnos las gracias por alguna canción, a contarnosque les pasa lo mismo y esas cosas son muy bonitas.

- ¿Festivales o conciertos individuales?

- No puedo elegir, son diferentes. Al final en el festival todo es más grande y la energía es muy imponente; pero también en tus conciertos en salas, la gente ha pagado por verte a ti y viene con toda la ilusión de escucharte en directo y cantar. No se pueden comparar. Apuesto por lo que hacemos ahora, compaginar una cosa con la otra, es lo perfecto.

- ¿Y qué concierto vamos a ver esta noche en Sonorama Ribera?

- Cuando hicimos este disco teníamos muy claro lo que queríamos para el show en directo. La gente va a escuchar música y ver un espectáculo. Hemos currado para que sea una fiesta, que haya buena iluminación y escenografía. Creo que es un concierto bastante entretenido. En los festivales tocas menos tiempo y das protagonismo a lo que va a funcionar. La gente se lo pasa bien, hay momentos impresionantes, emotivos... Además, estamos deseando tocar en el nuevo recinto que estrena este año el festival. Que el público sepa que pondremos todo de nuestra parte para que sea inolvidable.