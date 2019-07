IU de Aranda de Duero denuncia que se convoca un pleno sin contenido en julio A la izquierda, el portavoz de IU, Jonathan Gete. / S. G. La coalición no entiende el porqué de la convocatoria sin puntos en el orden del día SUSANA GUTIÉRREZ Aranda de Duero Martes, 23 julio 2019, 19:22

Izquierda Unida ha denunciado la convocatoria del pleno ordinario del mes de junio sin ningún tipo de contenido. Este grupo municipal asegura que este pleno se lo podría haber ahorrado el Ayuntamiento y convocarlo cuando realmente haya puntos que tratar en el salón de plenos. La realidad es que la sesión se ha convocado, por la alcaldesa de Aranda, para el jueves 25 a las 20:30 horas con tan sólo lleva dos puntos en el orden del día, dación de cuenta de decretos de alcaldía y ruegos y preguntas.

El portavoz de Izquierda Unida, Jonathan Gete, asegura que «pregunte a la alcaldesa si iba a convocar un pleno ordinario sin contenido a lo que contestó que estaba obligada. Se podría haber acordado dejar la convocatoria para cuando haya puntos por los que tomar acuerdos y no convocarse como se hace en agosto». Y es que para Izquierda Unida hay muchos temas pendientes que se podían haber llevado al pleno para darle contenido como el PGOU, el reglamento de la escuela infantil de Allendeduero, la solicitud de las peñas para el cambio de las fiestas patronales, la ordenanza sobre tenencia de animales que ya está dictaminada por la comisión de obras y medio ambiente desde la pasada legislatura o la modificación presupuestaria necesaria para pagar facturas y liquidaciones que llevan esperando más de un año. «Ni siquiera va el acta de la sesión anterior para su aprobación» asegura el portavoz que afirma no entender una convocatoria de pleno en el que no se va a tomar ninguna decisión