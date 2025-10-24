Asaja critica que se añada burocracia al viticultor con más requisitos en la declaración de la cosecha de uva Denuncia los problemas que causa a los más de 7.000 viticultores en el sistema de declaración de cosecha en la DO Ribera del Duero, que ahora tiene que hacerse con la aplicación informática de la Junta

BURGOSconecta Burgos Viernes, 24 de octubre 2025, 18:11 Comenta Compartir

Asaja criticó este viernes, 24 de octubre, que se añada burocracia al viticultor con más requisitos en la declaración de la cosecha de uva. Así, denunció los problemas que está causando a los más de 7.000 viticultores que entregan uva en la Denominación de Origen Ribera del Duero el cambio en el sistema de declaración de cosecha, que ahora tiene que hacerse a través de la aplicación informática de la Junta de Castilla y León.

En un escrito remitido a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Asaja señaló que estas organizaciones en Burgos, Valladolid y Soria, provincias en las que asienta el sello vitivinícola, están recogiendo continuas quejas de los viticultores socios porque «es materialmente imposible hacer todas las declaraciones de cosecha mientras no se haga una aplicación adecuada y se dé un plazo más extenso para poder presentarlas».

Asaja señaló que en el programa propio del Consejo Regulador Ribera del Duero, Bacchus, pueden descargarse los datos, supervisados por los técnicos del Consejo, de declaraciones de cosecha de cada viticultor y de la bodega correspondiente. «Así se ha venido haciendo hasta ahora y sin problema alguno, mientras que el programa que facilita la Junta es poco práctico y nada intuitivo», precisaron a través de un comunicado de prensa recogido por Ical. Tampoco facilita las cosas las diferencias de superficies, recintos, etcétera entre el registro vitícola más actualizado del propio Consejo Regulador y el que consta en el registro vitícola de la Administración regional.

Asaja pide que la Consejería siga accediendo a las declaraciones de cosecha a través de Bacchus, y si necesita más datos puede cruzar los datos con el propio Consejo Regulador. En caso de que no sea posible, la OPA pide que se habiliten los medios necesarios para que los viticultores puedan presentar las declaraciones de cosecha en las Secciones Agrarias comarcales, asistidos por el personal que sea necesario de la Consejería.

«El objetivo tiene que ser que no recaiga más trabajo en los viticultores, que ya padecen una excesiva carga administrativa», apuntó Asaja, que recordó que una denuncia constante de la organización profesional agraria es que se aligere la «losa burocrática que agobia al sector agrario, pese a las continuas promesas de los políticos, de aquí y de Europa, de que se tienen que simplificar estas exigencias enrevesadas y muchas veces inútiles».