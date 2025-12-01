Atropellan a una mujer en silla de ruedas en Aranda Una mujer de unos 75 años es atendida tras sufrir un atropello en los Jardines de Don Diego

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:03 | Actualizado 18:02h.

Una mujer de unos 75 años de edad ha tenido que ser atendida a primera hora de la tarde de hoy tras sufrir un atropello mientras circulaba con su silla de ruedas en pleno centro de Aranda de Duero.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 14:45 horas, cuando se ha dado aviso del atropello por parte de un turismo a una mujer de avanzada edad que circulaba en silla de ruedas en el entorno de lo Jardines de Don Diego, en pleno casco urbano de Aranda.

Una vez dada la voz de alarma, hasta el lugar se han desplazado sendas dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local de Aranda, así como facultativos del Sacyl, que han movilizado una ambulancia para atender a la mujer. Finalmente, eso sí, los sanitarios han atendido a la mujer allí mismo sin necesidad de trasladarla al hospital.