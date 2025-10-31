Encalla la tramitación de la recuperación de Los Bloques en Santa Catalina en Aranda La La Junta de Castilla y León aprobó la concesión de un área de rehabilitación para 180 viviendas en el barrio arandino y la reurbanización del entorno pero el concurso se ha quedado desierto dos veces

Julio César Rico Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 17:42 Comenta Compartir

No termina de arrancar la tramitación de la recuperación de los bloques en el barrio de Santa Catalina de Aranda de Duero. El Ayuntamiento tiene la intención de recuperar este entorno del barrio más populoso de la ciudad después de que l la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León acordase la financiación de la ejecución de obras del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de Santa Catalina.

Supone una inversión de 4.862.700 euros en concepto de subvención directa para la rehabilitación de 180 viviendas, la reurbanización de varios espacios públicos, los gastos de gestión necesarios para el desarrollo de las actuaciones y las ayudas adicionales por vulnerabilidad económica.

En la memoria redactada por el Ayuntamiento de Aranda para delimitar el ERRP de Santa Catalina, se prioriza «la actuación de rehabilitación en la zona llamada 'Los Bloques'». En concreto, esta zona está situada entre las calles Santiago, Peñaranda y Antonio Machado y constituye un conjunto homogéneo de ocho edificios con tres portales por edificio y diez viviendas por portal, lo que suma un total de 240 viviendas. De ellas 180 o lo que es lo mismo 18 portales, han obtenido la subvención concedida para su rehabilitación.

Para ello se han de elaborar «proyectos independientes» para cada uno de ellos, con separatas por portales, con el objetivo de «contratar las obras» que actualmente están subvencionadas mediante varios contratos diferentes, de acuerdo con las necesidades y los plazos establecidos por la subvención.

Están financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea Nextgeneration. Los pasados 29 de agosto y 1 de septiembre se aprobaron los proyectos básicos y de ejecución de calle Santiago 30-32; y los números 1, 3 y 5 de las calles Belorado, Briviesca, Castrojeriz, Lerma, Miranda De Ebro, Roa De Duero y Sedano.

Paralelamente, se lleva a cabo la contratación de los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras.