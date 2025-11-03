BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ayuntamiento de Aranda de Duero. BC

El Ayuntamiento de Aranda destina 70.000 euros para la campaña de bonos al consumo

Esta iniciativa tiene como finalidad impulsar el comercio local y fortalecer las relaciones entre los vecinos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:59

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en colaboración con la Asociación de Comerciantes de la localidad, pone en marcha una nueva campaña de bonos al consumo con la que se pretende impulsar el comercio local, fortalecer las relaciones entre los vecinos y apostar por una ciudad viva y sostenible.

La iniciativa que se pondrá en marcha está financiada con una subvención de 70.000 euros del Ayuntamiento de Aranda. Gracias a esta inversión se pretende ofrecer a los ciudadanos una oportunidad de ahorrar comprando en los comercios locales y a los comerciantes, una herramienta eficaz pra estimular sus ventas y fidelizar a sus clientes.

