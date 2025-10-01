Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda El suceso se producía este miércoles de madrugada en un establecimiento que ya ha sufrido este tipo de robo en otras ocasiones

Uno de los ladrones entrando al establecimiento y el coche blanco con el que se ha realizado el alunizaje en la perfumería de Aranda.

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:54

Un nuevo robo por alunizaje se ha producido en Aranda de Duero y, una vez más, afecta a una perfumería. En este caso se sitúa en la calle Río Lobos del Polígono Residencial de la capital ribereña. El suceso se producía este miércoles sobre las cuatro de la mañana y el estrépito del vehículo impactando contra el escaparate, seguido del sonido de la alarma del local, alertaba a los vecinos de la zona que han podido grabar los hechos desde sus ventanas.

Agentes de Policía Local y Nacional de Aranda de Duero se han personado en el lugar del suceso para analizar los daños y las consecuencias. La Comisaría de la Policía Nacional está llevando a cabo la investigación de los hechos para identificar a los responsables.

En los vídeos e imágenes captadas por los testigos se puede ver un coche blanco estacionado frente a la perfumería y al menos a cuatro individuos, con el rostro tapado y portando linternas, saqueando el establecimiento y cargando la mercancía sustraída a toda prisa en el interior del vehículo. En poco más de un minuto ya habían emprendido la huida dejando tras de sí cuantiosos daños materiales y llevándose miles de euros en perfumes y productos de droguería.

En los últimos años, los robos por alunizaje han proliferado en Aranda, sobre todo en locales de perfumería.

Se han vivido percances similares en establecimientos situados en el centro, en Allendeduero y en el Polígono Residencial.