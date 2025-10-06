El Centro de Educación para Adultos de Aranda empieza el curso con récord de alumnos Aunque son 900 las personas inscritas, desde el centro esperan aumentar el número de estudiantes durante el periodo extraordinario de matriculación que se abre el 10 de octubre

El Centro de Educación para Adultos de Aranda de Duero ha registrado récord de matrículas y empieza el curso con 900 alumnos inscritos en alguno de los estudios que oferta. Desde obtención del título de ESO para personas adultas, niveles de conocimientos básicos de educación primaria, preparación prueba de acceso a grado medio FP, taller de enología, enseñanzas de inglés, informática inicial, español para inmigrantes, cursos online de Aula Mentor y una veintena de talleres de formación cultural para dar respuesta al concepto de educación permanente a lo largo de la vida.

Desde el centro recuerdan que se abre el periodo extraordinario de matriculación hasta el 10 de octubre para las enseñanzas de titulación oficial y que permanecerá abierto para niveles de alfabetización, educación Primaria, español y nacionalidad.

Aunque las cifras alcanzadas en el periodo de matriculación ordinario son elevadas, desde el centro esperan aumentar el número de alumnos. Abren también matrícula en ESO para adultos, conocimientos básicos de educación primaria, alfabetización, preparación de prueba de acceso a grado medio de FP, español para extranjeros, nacionalidad española y Aula Mentor.

También destacan un «notable» aumento de la demanda de formación en aula de Roa de Duero, adscrita al centro de adultos de Aranda, así como numerosos pueblos de la Ribera del Duero. Pero explican que las peticiones «desbordan los medios de que dispone el centro» y lamentan «no poder dar respuesta a todas las peticiones generadas tanto en Roa como en otras poblaciones interesadas».

Este centro con profesorado itinerante imparte este curso enseñanzas en Roa, Milagros, Fuentespina, Vadocondes y Gumiel de Izán, aunque varios pueblos de la Ribera del Duero se han quedado sin poder cubrir su demanda.

El centrota mbién cuenta con aula en Salas de los Infantes, atendiendo también las necesidades educativas en Quintanar de la Sierra y Huerta de Rey.