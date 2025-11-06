Los cinco murales de Aranda que aspiran a convertirse en los mejores del mundo Santa Catalina sitúa cinco obras del 9400 UrbanFest entre los candidatos de octubre de Street Art Cities, la plataforma global líder en arte urbano

Imagen de una parte de los cinco murales de Aranda de Duero nominados a mejores murales del mundo en octubre

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:22

El barrio de Santa Catalina de la ciudad burgalesa de Aranda de Duero vuelve a ser noticia. Cinco murales realizados durante el 9400 UrbanFest han sido seleccionados como candidatos a mejor mural del mundo en octubre de 2025 por los premios de Street Art Cities, la plataforma internacional que cataloga y difunde arte urbano en más de 100 países.

Todos ellos se ubican en la plaza del Obispo Acosta, una de las vías más conocidas de dicha urbanización. La nominación coloca a Santa Catalina en el mapa internacional del street art, reforzando su papel como motor cultural y social.

Detrás de esta revolución visual está la Asociación de Comerciantes que, ante el cierre progresivo de negocios tradicionales, decidió apostar por el arte como vía de supervivencia. Con la colaboración del Ayuntamiento de Aranda de Duero, impulsaron el 9400 UrbanFest, festival que ha llenado de color las fachadas de la Plaza Obispo Acosta.

Los vecinos, modelos de algunas piezas, protagonizan murales que abordan temas que les afectan directamente, como, el problema de la vivienda, la precariedad de autónomos y emprendedores o la lucha por mantener viva la identidad del barrio.

Más murales en la provincia de Burgos

Los murales de la provincia de Burgos llevan meses cosechando reconocimientos en la escena internacional del arte urbano. Desde iniciativas impulsadas por el propio párroco en Miranda de Ebro, como el mural de Santa Casilda, hasta proyectos vinculados a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031, caso de la obra Floración Industrial en pleno polígono de Villalonquéjar, la región ha demostrado una sorprendente capacidad de innovación creativa.

Esta efervescencia artística ha impulsado a Burgos como uno de los territorios más destacados del panorama muralista, confirmando que el talento local y la implicación ciudadana pueden convertir el espacio público en un referente cultural global.

1 Nereida — por Nesui

Este mural ubicado en la plaza del Obispo Acosta muestra el rostro de una mujer semisumergida en agua, con una expresión serena y una mirada profunda y directa. Sus labios rojizos contrastan con los tonos fríos azulados que envuelven su piel, mientras ondas de agua y reflejos lumínicos recorren su rostro, aportando un efecto etéreo y casi onírico.

A la izquierda aparece un pez dorado, de aletas largas y fluidas, que parece acompañarla en la escena acuática. El pez está pintado con detalle, aportando movimiento y simbolismo. La combinación de figura femenina y fauna acuática crea una atmósfera íntima, calmada y poética.

Mural 'Nereida' realizado por Nesui Lucas Maté

2 Trago de Nostalgia — por Christian Sasa

Este mural ubicado en la plaza del Obispo Acosta representa a 'Jevi Stoner', conocido con ese nombre en redes sociales, mostrándolo en primer plano, con una expresión cómica y exagerada. Su cara está iluminada con tonos vibrantes, rosas, verdes y amarillos, que generan un fuerte contraste visual. El personaje sostiene entre los labios una pajita que se sumerge en un vaso de cristal con hielo y un líquido oscuro, simulando una bebida.

A su alrededor se distribuyen objetos cargados de referencias nostálgicas, una videoconsola portátil retro, pequeños botes de pintura y la cabeza de un muñeco, colocados como si fueran recuerdos dispersos sobre una mesa. También aparece un spray con la palabra «DANG», que conecta la escena con el mundo del graffiti.

Mural 'Trago de Nostalgia' realizado por Christian Sasa Lucas Maté

3 Lucanus Cervus — por Häcko Crâne

Ubicado en la plaza del Obispo Acosta este mural representa un escarabajo ciervo de gran tamaño, centrado sobre un fondo marrón oscuro que realza su presencia. La criatura aparece pintada con nivel de detalle, su cuerpo combina tonos verde esmeralda y dorados, con reflejos metálicos que otorgan una apariencia casi sagrada. En la parte superior del tórax destacan ornamentos dorados y pequeñas gemas rojas, que lo dotan de un carácter ceremonial.

A ambos lados del insecto flotan dos esferas translúcidas en tonos verdosos. La obra, parte de la serie de Häcko Crâne, «El ser humano es un virus», en el que se reivindica el papel del escarabajo ciervo como guardián de la madera muerta.

Mural 'Lucanus Cervus' realizado por Häcko Crâne Lucas Maté

4 Los RockStars en Sonorama — por Eslicer

Este mural ubicado en la plaza del Obispo Acosta ocupa dos fachadas en esquina, creando una composición panorámica envolvente. Sobre un fondo oscuro, aparecen dos figuras icónicas del arte, Salvador Dalí a la izquierda y Pablo Picasso a la derecha.

Ambos sostienen pistolas de agua, símbolo festivo habitual del ambiente desenfadado del Sonorama Ribera, festival musical insignia de Aranda de Duero. Este guiño humorístico contrapone la solemnidad artística de sus retratos hiperrealistas con la actitud lúdica y despreocupada que evocan los juguetes.

Dalí, caracterizado por su bigote inconfundible y vistosas gafas en forma de corazón, mira fijamente al espectador. Picasso, por su parte, aparece con camiseta marinera y gafas de estrella.

Mural 'Los RockStars en Sonorama' realizado por Eslicer Lucas Maté

5 Ella florece — por Gela Ramoss

Ubicado en la plaza del Obispo Acosta este mural muestra un retrato femenino en tonos verdes que se fusiona con grandes flores blancas y hojas verdes, creando una composición armoniosa entre la figura humana y la naturaleza. La mujer, de expresión serena y mirada profunda, parece emerger de un fondo geométrico con franjas negras y una banda blanca horizontal.

El estilo combina el realismo del retrato con elementos abstractos y botánicos, característicos de la obra de Ramoss, donde la fuerza femenina y la naturaleza se entrelazan como un mismo ser.

Mural 'Ella florece' realizado por Gela Ramoss Lucas Maté

Un barrio más colorido

La nominación de estos cinco murales en los premios de Street Art Cities confirma el éxito de una iniciativa que ha llevado el arte a la calle con un fuerte componente social. El barrio, golpeado por el cierre de pequeños negocios y la asfixia de emprendedores y autónomos, ha respondido con creatividad y generando comunidad. El 9400 UrbanFest ha atraído turismo, conversación social y, sobre todo, esperanza.