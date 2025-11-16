Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero El accidente en esta ciudad del sur de Burgos ha tenido lugar a las 4.17 horas en la carretera Palencia

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:48

La madrugada de este domingo 16 de noviembre ha dejado un nuevo siniestro vial en Aranda de Duero. Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a las 4:17 horas la Sala de Operaciones recibió un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Palencia, dentro del término municipal arandino.

El alertante comunicó que un varón de 30 años había sufrido un accidente y necesitaba asistencia sanitaria urgente. Ante la situación, el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado para continuar con la atención médica.

Este incidente se suma a otro registrado en la localidad durante el fin de semana. En la tarde del sábado 15 de noviembre, un joven de 19 años resultó herido en otro accidente de tráfico en Aranda de Duero. También en este caso fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

Las autoridades investigan las circunstancias de ambos sucesos para esclarecer lo ocurrido.