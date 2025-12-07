BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Entrada de Urgencias en el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. GDH

Herido un ciclista en un accidente en Aranda

El suceso se ha producido este domingo por la mañana a las 12:04 horas

Burgos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:47

Un ciclista ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en Aranda de Duero. El suceso se ha producido al filo de las 12 horas en la calle Salón de Porvence de la ciudad burgalesa.

La sala del 112 recibía una llamada a las 12.04 horas alertando de la colisión entre un turismo y una bicicleta en la citada vía de la capital ribereña. El alertante indicaba que el ciclista se encontraba herido pero consciente y que precisaba asistencia sanitaria.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar para atender al varón, de unos 50 años.

