Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda El accidente se produjo en la rotonda de la plaza de los Jardines de Don Diego, en esta ciudad del sur de Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:03

En la tarde de este sábado 15 de noviembre, sobre las 18.45 horas, se ha informado de un accidente de tráfico en la Plaza de los Jardines Don Diego, en la rotonda, en la ciudad de Aranda de Duego, en el sur de la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro ha involucrado a dos turismos que sufrieron un golpe lateral. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Aranda de Duero y Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron a un joven de 19 años, quien presentaba dolor en el brazo.

El incidente no ha provocado heridos graves y las autoridades se encargaron de regular el tráfico mientras se realizaban las labores de asistencia y seguridad.