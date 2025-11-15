BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de noviembre
Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda

El accidente se produjo en la rotonda de la plaza de los Jardines de Don Diego, en esta ciudad del sur de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

En la tarde de este sábado 15 de noviembre, sobre las 18.45 horas, se ha informado de un accidente de tráfico en la Plaza de los Jardines Don Diego, en la rotonda, en la ciudad de Aranda de Duego, en el sur de la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Noticias relacionadas

Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Herido tras una colisión entre dos camiones en Burgos

Herido tras una colisión entre dos camiones en Burgos

El tercer atropello del día en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas

El tercer atropello del día en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas

El siniestro ha involucrado a dos turismos que sufrieron un golpe lateral. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Aranda de Duero y Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron a un joven de 19 años, quien presentaba dolor en el brazo.

El incidente no ha provocado heridos graves y las autoridades se encargaron de regular el tráfico mientras se realizaban las labores de asistencia y seguridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos
  2. 2 14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional
  3. 3 El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI
  4. 4 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos
  5. 5 Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos
  6. 6 El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda
  7. 7 El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España
  8. 8 El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta
  9. 9 La docena de huevos, hasta 70 céntimos más cara en lo que va de año en Burgos por la gripe aviar
  10. 10 El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda

Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda