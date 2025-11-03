BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia durante un servicio. BC

Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos

El accidente ha ocurrido en Zuzones, en la comarca de La Ribera, cuando el turismo se ha salido de la vía

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Un hombre de unos 37 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos este lunes 3 de noviembre. El siniestro ha tenido lugar en la comarca burgalesa de La Ribera, concretamente cerca del pueblo de Zuzones, perteneciente al municipio La Vid y Barrios.

Varias llamadas de alerta

Sobre las 17.12 horas, varias llamadas han alertado a la Sala de Operaciones 1-1-2 de Castilla y León de que había ocurrido un accidente de tráfico en la N-122A, en el kilómetro 249, cerca de este pueblo de Burgos.

Se informaba de que un turismo se había salido de la vía y se solicitaba asistencia sanitaria para un varón de 37 años.

La Sala de Operaciones ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a emergencias sanitarias de Sacyl que se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

